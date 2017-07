Großbrand in Pferdehof: Alle Tiere gerettet

In der Nacht auf Sonntag ist in Villach-Goritschach ein Wirtschaftsgebäude eines Reiterhofs abgebrannt. Die Besitzerin und die Feuerwehren konnten alle Tiere in Sicherheit bringen. Die Nachlöscharbeiten werden noch bis mittags dauern.

Kurz vor 3.00 Uhr wurde von der Einsatzzentrale Villach Stadt Alarmstufe 3 für die Feuerwehr Pogöriach ausgelöst. Ein Teil eines Wirtschaftsgebäudes stand schon in Vollbrand, als die Feuerwehr eintraf. Die Besitzerin konnte mit Hilfe von FF Pogöriach und FF Judendorf die eingestellten Pferde ins Freie bringen, sie waren dann nicht mehr in Gefahr.

HWF Villach

Übergreifen der Flammen verhindert

Harald Geissler, der Kommandant der Hauptfeuerwache Villach, sagte, man habe sofort versucht, zwischen Reiterhof und Stallgebäude ein übergreifen der Flammen zu verhindern, das sei mit großer Anstrengung gelungen. Wasser konnte man in der Anfangsphase, während die Löschleitungen aufgebaut wurden, aus einem angrenzenden Swimmingpool nehmen, so Geissler, das habe sehr geholfen.

HWF Villach

HWF Villach

Glosendes Heu und Futtermittel gelöscht

Mit Traktoren und einem großen Radlader wurden glosendes Heu und Futtermittel aus dem Brandbereich gebracht und gelöscht. Einige dieser Arbeiten mussten aufgrund der starken Rauchentwicklung unter schwerem Atemschutz bewerkstelligt werden. Weitere Nachlöscharbeiten werden sicherlich noch bis zu Mittag andauern, so Geissler. Denn die glosenden kleinen Brandherde müssen in mühevoller Kleinarbeit gelöscht werden. Eine Brandwach blieb vor Ort, die Polizei leitete Ermittlungen ein.

ORF

Im Einsatz stand die Hauptfeuerwache Villach, die FF Pogöriach, Judendorf, Völkendorf, Fellach, Vassach, Möltschach, St. Martin, Wollanig, Perau. Insgesamt waren rund 200 Feuerwehrleute im Einsatz.