80-Jährige im Wörthersee in Not geraten

Am Samstag ist eine 80-Jährige im Wörthersee in Not geraten. Etwa 30 Meter vom Ufer entfernt konnte sie nicht mehr weiter. Ein anderer Badegast kam ihr mit einer „Schwimmnudel“ zu Hilfe, die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Gegen 13.00 Uhr schwamm eine 80-jährige Urlauberin aus Deutschland alleine vom Badesteg eines Hotels in Krumpendorf im Wörthersee zu einer ca. 30 Meter vom Ufer entfernten Boje. Etwa auf Höhe der Boje konnte sie aus ungeklärter Ursache nicht mehr weiterschwimmen und drohte unterzugehen.

Grazer kam zu Hilfe

Sie konnte durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen. Das hörte ein weiterer Hotelgast, ein 49-jähriger Mann aus Graz. Er sprang sofort in das Wasser und konnte die Pensionistin mithilfe einer „Schwimmnudel“ aus dem Wasser retten. Die Frau war ansprechbar und wurde nach notärztlicher Erstversorgung von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Am Donnerstag ertrank eine 79-jährige Frau im Klopeiner See. Zeugen hatten ihre Kleider am nächsten Tag immer noch am Ufer liegen sehen und die Rettungskräfte gerufen. Die Frau wurde in rund zehn Meter Tiefe gefunden - mehr dazu in 79-Jährige in Klopeiner See ertrunken.