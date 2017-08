Erste Hautärztin für Tiere

Viele Haustiere leiden unter Allergien, immer mehr haben eine Nahrungsmittel-Unverträglichkeit. In Kärnten hat sich deswegen Claudia Kreil-Ouschan auf Haut- und Ohrenkrankheiten bei Tieren spezialisiert.

Tiere können nicht nur unter Allergien, sondern auch unter bakteriellen Hautentzündungen, Pilzinfektionen, Tumoren, Autoimmunerkankrungen, Parasiten oder hormonell bedingten Hautproblemen leiden. Kärntens erste Tier-Hautärztin, Claudia Kreil-Ouschan aus Grafenstein, kümmert sich um jegliches Haut-, Fell- oder Ohrenproblem. Ihre Patienten kommen mittlerweile auch aus der Steiermark und aus Slowenien, die Krankheitsbilder sind sehr vielfältig.

Einer ihrer Patienten ist Kater „Tiger“, als er in ihre Praxis kam, hatte er schon einen langen Leidensweg hinter sich. Die weichen Ballen des siebenjährigen Tieres waren chronisch entzündet. Mit Tabletten ist die Krankheit nun unter Kontrolle gebracht, so Besitzerin Kerstin Sutterlüty.

ORF/Bernd Radler

Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten nehmen zu

Kärntens erste Fachtierärztin für Hautkrankheiten bei Tieren absolvierte eine jahrelange Ausbildung, unter anderem in Deutschland und den USA. Nun ist sie eine von nur sieben Tier-Hautfachärzten in Österreich. "Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten sind einer der Hauptgründe, warum Hunde- und Katzenbesitzer zu mir kommen. Es äußert sich auf der Haut mit Juckreiz und Ohr- oder Analdrüsenerkrankungen. „Oder die Tiere können auch Erkrankungen im Magen-Darm haben“, so die Ärztin.

ORF/Bernd Radler

Auf erste Symptome achten

Die Nachfrage nach gezielten Behandlungen nehme zu, sagte sie. Erste Anzeichen für Probleme sei starker Haarverlust, das falle auch den Besitzern schnell auf. Auch Schuppen, Krusten und Pusteln seien möglich. Das sollte man auf jeden Fall abklären.

Eine andere Patientin ist Labradorhündin „Jessie“. Sie kratzte sich Tag und Nacht, ihre Besitzer hielten das nicht mehr aus und gaben sie ab. Tierärztin Kreil-Ouschan nahm das sechs Jahre alte Tier auf und wird sie nun nach einem Allergietest unter Narkose behandeln.

ORF/Bernd Radler

Auto-Immunerkrankung führte zu Ausschlag

„Bella“ hat diesen Allergietest schon hinter sich, bei ihr wurde eine Auto-Immunerkrankung festgestellt. Diese war für massive Beschwerden mit Ausschlag und Krusten an der Schnauze verantwortlich. Salbe und Tabletten machen es möglich, dass Bella nun wieder unbeschwert leben kann.

Viele Krankheiten können nur gelindert, aber nicht geheilt werden. Die Besitzer seien da gefordert, um die lindernde Therapie durchzuführen, so Kreil-Ouschan.

ORF

Milben jucken in den Ohren

Für Haut-Fachtierärzte zählen aber auch die Ohren als Haut-Verlängerung zum Einsatzgebiet. Kaninchen „Donald“ mit seinen langen Löffeln plagt ein juckender Gehörgang. Schnell war klar, dass Milben dafür verantwortlich waren, eine Medikamententherapie wurde verordnet.

ORF

Viele Hautkrankheiten bei Tieren sind chronisch und müssen oft ein Leben lang behandelt werden. Aber eine kontrollierte Linderung sei allemal möglich, so die Fachtierärztin.

