Vier junge Männer mit Pkw verunglückt

Im Mölltal sind in der Nacht auf Samstag vier junge Männer mit einem getunten Wagen verunfallt. Der Fahrer war stark alkoholisiert, er gab an, ein Reh sei in die Fahrbahn gesprungen. Im Schock liefen die drei Beifahrer davon, alle wurden verletzt.

Gegen 2.00 Uhr lenkte ein 21-jähriger Arbeiter aus dem Bezirk Spittal/Drau seinen Pkw auf der Großglockner Straße (B107) aus Richtung Mörtschach kommend in Fahrtrichtung Winklern. Im Fahrzeug befanden sich noch drei weitere Burschen. Im Bereich einer lang gezogenen Linkskurve sprang nach Angaben des Lenkers ein Reh auf die Fahrbahn. Als er diesem ausweichen wollte, kollidierte er mit der Leitschiene. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug ausgehoben und kam auf der Fahrerseite seitlich liegend auf der Fahrbahn zum Stillstand. Im Schock liefen die drei Mitfahrer davon.

25 Feuerwehrleute im Einsatz

Einer konnte von den Polizeibeamten gestellt werden, der zweite von der Feuerwehr, der dritte kam freiwillig zurück. Alle vier Personen wurden bei diesem Unfall unbestimmten Grades verletzt, am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Leitschiene im Bereich der Brücke wurde auf einer Länge von ca. zwölf Meter stark beschädigt. Die freiwilligen Feuerwehren Winklern und Reintal standen mit drei Fahrzeugen und 25 Mann im Einsatz und führten die Suche sowie die Bergung des Fahrzeuges durch.

Alle Beteiligten wurden nach Erstversorgung durch die Rettung Winklern, Rettung Lienz sowie dem Notarzt Lienz in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Mit dem Lenker wurde vor Ort ein Alkomatentest durchgeführt, der positiv verlief. Der Führerschein wurde wegen einer schweren Alkoholisierung vor Ort abgenommen. Die Großglockner Straße war für die Dauer der Bergung von 2.00 Uhr bis 3.15 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.