Alkolenkerin krachte in Rettungswagen

Eine alkoholisierte Autofahrerin hat am Freitagnachmittag in Klagenfurt mit ihrem Pkw einen Rettungswagen angefahren. Die 23-Jährige wurde verletzt, die Besatzung des Rettungsfahrzeuges blieb unverletzt.

Der Rettungswagen hielt auf der St. Veiter Straße in Klagenfurt verkehrsbedingt an, die 23-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk St. Veit bemerkte dies zu spät und für dem Rettungsfahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die 23-Jährige leicht verletzt, sie wurde von einem anderen Rettungswagen in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Die Besatzung des Rettungsfahrzeuges blieb unverletzt. Der Alkotest ergab bei der Frau laut Polizei eine „mittlere Alkoholisierung“, ihr wurde der Führerschein noch vor Ort vorläufig abgenommen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.