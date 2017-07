Uhrenchef eröffnet zwei neue Hotels

Uhren-Unternehmer Alfred Riedl (Marke Jacques Lemans) hat zwei neue Hotels eröffnet: Das ehemalige Blumenhotel in St. Veit, nun „Die Zeit“, und ein weiteres Hotel beim Weingut Taggenbrunn. 30 Millionen investierte Riedl.

Bereits mit 1. Juli eröffnete das frühere Blumenhotel in St. Veit, nun „Hotel Die Zeit“. Rund 700.000 Euro investierte Jacques-Lemans-Chef Alfred Riedl in den Umbau des Hotels– mehr dazu in Blumenhotel eröffnet mit 1. Juli wieder. Hoteldirektor ist der Villacher Touristiker Gernot Huber. Mit neuem Namen und neuem Interieur will Riedl für das frühere Blumenhotel ein neues Kapitel aufschlagen. „Eine umgestaltete Vinothek und ein Café sollen nicht nur internationale Gäste, sondern auch Einheimische einladen“, sagt Riedl.

ORF

Riedl hatte schon im November das in die Pleite geschlitterte Hotel ersteigert, wurde dann aber in der Nachfrist von einer Sankt Veiter Immobilienfirma überboten. Letztendlich bekam Riedl dann Anfang März mit 2, 6 Millionen doch den Zuschlag und gab damit um 800.000 Euro mehr aus, als ursprünglich geplant.

Tourismusregion Mittelkärnten

Am Freitag wurden Riedls Hotelprojekte in Mittelkärnten präsentiert. Auch der Hotel- und Heurigenbetrieb am Weingut Burg Taggenbrunn eröffnete kürzlich, beide Häuser bringen der Region rund 310 zusätzliche Betten für den Tourismus. Fast 30 Millionen Euro gab der Unternehmer für beide Projekte aus, öffentliche Förderungen gab es nicht. 35 Mitarbeiter wurden angestellt, rund 20 weitere werden laut Riedl noch benötigt werden.

Burg Taggenbrunn wird seit 2011 renoviert

Die Burg Taggenbrunn, zu Beginn des 12. Jahrhunderts erbaut, ist eines der Wahrzeichen von St. Veit. Im Jahr 2011 wurde die Burg von der Familie Riedl übernommen und seitdem renoviert. Das Hotel verfügt über 31 Zimmer, Suiten und Appartements sowie Seminar- und Banketträumlichkeiten.

Tourismusregion Mittelkärnten

Fertiggestellt ist nun auch das neue Wahrzeichen der Burg, die Skulptur „Taggenbrunnen“ von André Heller. Die Skulptur stellt einen Naturgeist dar, eine Zeitgöttin, dem der Schutz des Anwesens anvertraut ist.

ORF

Uhrenmuseum und Konzerte geplant

Auch die Renovierung der Burgruine schreitet voran, im Herbst 2018 will Riedl hier ein Uhrenmuseum eröffnen. Im Innenhof sind Konzerte geplant, rund 600 Besucher sollen hier Platz finden. Die Baumaßnahmen seien mit dem Denkmalschutz akkordiert. Der Tourismus ist für den erfolgreichen Uhrenhersteller eine reizvolle Herausforderung. „Eine harte Branche“, meint er.

ORF

Neues Marketingkonzept in Arbeit

Taggenbrunn sei ein neuer Leitbetrieb in Mittelkärnten, sagte der St. Veiter Bürgermeister Gerhard Mock (SPÖ) am Freitag. Nun sei ein Marketingkonzept in Arbeit, um ganzjährig noch mehr Gäste anzulocken. Einbezogen werden soll auch der Golfplatz, der Längsee mit dem Stift St. Georgen und Hüttenberg mit dem Jufa-Hofel.

Historische Burganlagen seien im Trend und ein Besuchermagnet, meint auch Andreas Duller, Geschäftsführer der Region Mittelkärnten. Mit 600.000 Gästen habe die Region im Vorjahr einen neuen Rekord verzeichnet, Ziel seien bis zu 750.000 Gäste im Jahr.

200.000 Flaschen Wein pro Jahr

Auch als Weingut will sich Taggenbrunn einen Namen machen. Das Weinbaugebiet erwirtschaftet rund 200.000 Flaschen Wein pro Jahr, die neu errichtete Weinverarbeitungsanlage ist für eine Kapazität von bis zu rund 500.000 Flaschen pro Jahr ausgelegt. Rückschläge gab es für Neo-Weinbauer Riedl bereits: „Im letzten Jahr hatten wir durch den Frost 90 Prozent Ausfälle, heuer sind es durch den Hagel 70 Prozent.“

