Bankomatbande schlug wieder zu

Wieder ist in Kärnten ein Bankomat geknackt worden. In St. Georgen im Lavantal brachen unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag den Geldautomaten im Foyer einer Bank auf und stahlen daraus einen Geldbetrag in unbekannter Höhe.

Gegen 3.30 Uhr wurde die Polizei von einem Anrainer verständigt, dass er in der Raika-Filiale in St. Georgen im Lavanttal verdächtige Geräusche wahrgenommen hatte. Bei Eintreffen der Beamten waren die Täter bereits geflüchtet. Sie brachen den im Foyer aufgestellten Bankomaten mit mitgebrachtem Werkzeug auf und erbeuteten daraus Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Vier Männer flüchteten mit weißem Pkw

Auf den Bildern der Überwachungskamera sind vier vermummte Männer zu sehen, sie dürften mit einem weißen Pkw geflüchtet sein. Die Fahndung verlief bislang ergebnislos. Wie schon bei zwei anderen Bankomateinbrüchen wurde auch diesmal in der Bank kein automatischer Alarm ausgelöst. Insgesamt acht Bankomaten wurden in Kärnten heuer in Banken und Supermärkten gestohlen oder an Ort und Stelle aufgebrochen.

In der Art und Weise, wie die Täter bei ihren Einbrüchen und beim Knacken der Bankomaten vorgehen, gebe es durchaus Parallelen, sagte Gottlieb Türk, der Leiter des Landeskriminalamts. Weil es kaum verwertbare Spuren gibt, vermuten die Ermittler eine ausländische Profibande hinter den Einbrüchen.

Ebenfalls in der Nacht auf Freitag wurde auch in Salzburg ein Bankomat geknackt. In Eugendorf sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten aus der Fassade - mehr dazu in Wieder Bankomat gesprengt.

