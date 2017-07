Weiter Trend zum aktiven Kurzurlaub

Im Mai und im Juni hat es in Kärnten um 9,9 Prozent mehr Übernachtungen gegeben. Die Ankünfte stiegen um 12,2 Prozent. Das zeigt, dass der Trend weiterhin zum Kurzurlaub geht. Im Schnitt bleiben die Gäste in der Vorsaison 3,7 Tage in Kärnten.

Der Inlandstourismus liegt beim Nächtigungsaufkommen noch vor Deutschland an 1. Stelle, so eine Aussendung von Tourismuslandesrat Christian Benger (ÖVP). Das Übernachtungsplus zieht sich durch alle Unterkunftsarten. Die Gewerbebetriebe erzielten einen Nächtigungszuwachs von 5,3 Prozent, die Privatquartiere 8,7 Prozent. Die privaten Ferienwohnungen und –häuser konnten das Nächtigungsniveau der Vorjahressaison um 20,5 Prozent überschreiten.

Auch die Verschiebung der Pfingstferien trage laut Benger zum Teil zum Ergebnis bei, die richtigen Werbemaßnahmen der Kärnten Werbung und die Umsetzung der Tourismusstrategie tragen ebenfalls Früchte.

Zahlen im Detail Übernachtungsplus im Juni: 23 Prozent (gesamt 1,447 Mio.)

Ankünfteplus im Juni: +29,1 Prozent (gesamt 377.450)

Übernachtungsplus Mai/Juni: +9,9 Prozent (gesamt 2,130 Mio.)

Ankünfteplus Mai/Juni: +12,2 Prozent ( gesamt 589.743 - höchstes Ergebnis seit 1970)

„Gäste wollen in der Natur aktiv sein“

Kärnten Werbung Geschäftsführer Christian Kresse sagte, der Trend zum Natur Aktiv Urlaub in Kärnten setzen sich weiter fort. Bei Kärntens Sommergästen stehen Wandern und Radfahren ganz oben auf der Hitliste der beliebtesten Urlaubsaktivitäten. Der Alpe-Adria-Trail verzeichne kontinuierliche Steigerungszahlen bei Umsatz, Tageswanderern und Übernachtungen.

Weitradwege punkten bei Urlaubern

Beim Urlaub am See gehe es laut Kresse nicht mehr nur allein um das Baden, sondern vielmehr auch um Aktivitäten wie Seenbiken oder Panoramawanderungen. In den Tourismusregionen entstehen laufend neue Produkte. Einen besonders starken Boom spüre man dieses Jahr rund um das Thema Radfahren. Die Nachfrage im Segment E-Bike sei ungebrochen, Weitradwege wie der Drauradweg oder der Ciclovia Alpe Adria Radweg werden sehr gut angenommen, sagte Kresse.

Rund 3.000 Kilometer Montainbikestrecken seien in den letzten Jahren legalisiert und neue Mountainbike Trails gebaut worden. Es gelte nun, die Produktentwicklung in Richtung Natur-Aktiv-Angebote weiter fortzusetzen, so Kresse.

Anreise mit Bahn forcieren

Verstärkten Budgeteinsatz gebe es für die Bewerbung der Themen Bike und Wandern auch in den Ländern Ungarn, Polen und Tschechien. Man biete unter dem Titel "Südseefeeling ohne Jetlag“, Kärnten Urlaub mit stressfreier Zuganreise. Die Kampagne mit der ÖBB sei im Vorjahr begonnen worden und man hole heuer auch die Deutsche Bahn ins Boot.