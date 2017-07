Stauwochenende steht Kärnten bevor

Dieses Wochenende wird es sich auch in Kärnten stauen, es dürfte durch den Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg sowie Großevents das stärkste Reisewochenende werden. Auch in Italien und Slowenien könnte es sich stauen.

Der Ferienbeginn in Bayern und Baden Württemberg wird sich am Samstag bereits ab den Nacht- bzw. frühen Morgenstunden mit Staus bemerkbar machen. Der Höhepunkt der Reisewelle wird im Lauf des Vormittags erwartet. Ab dem späteren Nachmittag wird der Verkehr in die Urlaubsgebiete nachlassen. Außerdem startet die Beach-Volleyball-WM in Wien und in Ungarn findet der Formel-1-Grand-Prix statt.

Richtung Süden und Osten

Die zweite, etwas schwächere Reisewelle rollt am Sonntag um die Mittagszeit Richtung Süden und Osten. In Kärnten sind besonders die Karawankenautobahn (A11) betroffen, es staut sich hier vor dem einröhrigen Karawankentunnel in Richtung Slowenien. Ausweichen kann man hier beispielsweise über Tarvis den Loibl oder Wurzenpass.

Auf dem gesamten Streckenbereich der Tauernautobahn (A10), besonders vor dem Tauern- und Katschbergtunnel könnte es zu Verzögerungen im Bereich Kremsbrücke wegen einer Baustellen kommen. Ein weiterer Hotspot ist der Knoten Villach, wo sich der Verkehr in drei Richtungen aufteilt. Hier könnte es vor dem Oswaldibergtunnel (A10) zur Blockabfertigung kommen.

Auch in Slowenien und Italien Staus

Kilometerlange Staus drohen außerdem in Slowenien auf der Autobahn A4 in Richtung Zagreb vor dem Autobahnende bei Ptuj und vor der Grenze zu Kroatien bei Gruskovje. In Italien muss man auf der A23 Geduld mitbringen. Südlich von Udine teilt sich die A23 in Richtung Triest/Venedig. Während des gesamten Wochenendes kann es auch Verzögerungen im Rückreiseverkehr kommen.

