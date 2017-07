Fußballspiel in St. Veit abgesagt

Das für Sonntag geplante Fußballtestspiel zwischen Udinese Calcio und Hannover 96 in der Jacques-Lemans-Arena in St. Veit ist abgesagt worden. Das Sicherheits-Risiko sei laut Polizei zu groß und die Stadionkapazität zu gering.

Grund für die Absage der Partie war einerseits die Kapazität des Stadions, denn insgesamt werden bis zu 4.000 Fans für die lediglich 2.430 Plätze fassende Jacques-Lemans-Arena erwartet. Außerdem werde auch mit „Risikofans“ beider Vereine gerechnet, hieß es in einer Presseinformation der Stadtgemeinde St.Veit/Glan.

Demnach würden aus Italien rund 2.500 Udinese-Fans erwartet, darunter rund 200 sogenannte „Risikofans“. Udinese hat sein Trainingslager in Villach aufgeschlagen. Seitens des deutschen Bundesliga-Aufsteigers Hannover werden rund 400 Fans, darunter ebenso rund 80 Risikofans, erwartet, hieß es. Zusammen mit den einheimischen Fußballfans müsse man daher mit bis zu 4.000 Zusehern rechnen. Die Exekutive befürchtete in ihrer Stellungnahme zudem eine Vermischung der Fangruppen mit den insgesamt rund 280 Risikofans.

Verlegung in ein anderes Stadion möglich

Die Begegnung der beiden Topclubs aus Deutschland und Italien könnte aber dennoch stattfinden, wenn ein anderes Stadion als Spielort gefunden wird. Die Veranstalter denken an die Lavanttal-Arena in Wolfsberg oder das Stadion Lind in Villach. Eine Verlegung in das Wörthersee Stadion in Klagenfurt ist nicht möglich. Dort findet am Samstag das Finale der Austrian Football League statt und so schnell kann der Rasen nicht umfunktioniert werden.