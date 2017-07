Mobbing: 14-Jährige bald wieder vor Gericht

Jene 14-Jährige, die wegen Mobbings eines anderen Jugendlichen in U-Haft, vor Gericht und in die Medien kam, ist erneut wegen gefährlicher Drohung angeklagt. Sie soll im Internet erneut Schlägern Geld für Attacken gegen einen 15-Jährigen geboten haben.

Das Mädchen gibt an, sein Facebook-Konto sei gehackt worden. Mit der Beschuldigten muss sich ein zweiter Jugendlicher am 8. August am Landesgericht Klagenfurt verantworten. Gegen eine dritte Person gibt es weiterführende Ermittlungen, sagte Gerichtssprecher Manfred Herrnhofer zur APA.

Dem Mädchen wird wieder gefährliche Drohung vorgeworfen. Die Strafdrohung liegt bei eineinhalb Jahren. Vergangene Woche wurde die Schülerin bereits einmal wegen der Mobbing-Angriffe verurteilt. Wegen gefährlicher Drohung bekam sie drei Monate bedingte Haft.

Links: