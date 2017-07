Frauen gefesselt und beraubt: Prozess

Wegen schweren Raubes stehen am Mittwoch zwei Ukrainer am Landesgericht Klagenfurt vor einem Schöffensenat. Ihnen wird vorgeworfen, als Mitglieder einer kriminellen Vereinigung eine 80 Jahre alte Frau und ihre Pflegerin in einer Wohnung in Seeboden gefesselt zu haben.

Zwei Jahre dauerte es, bis der Raubüberfall auf die Pensionistin und ihre Pflegerin geklärt werden konnte. Sogar erfahrene Kriminalisten waren damals über die brutale Vorgehensweise der Täter in der Nacht vom 11. auf den 12. März 2015 schockiert. Gegen zwei Uhr drangen drei unbekannte Männer in das Haus am Ufer des Millstätter Sees ein.

80-Jährige und Pflegerin an Betten gefesselt

Weil die 80-jährige Hausbesitzerin und ihre 23 Jahre alte slowakische Pflegerin vom Lärm geweckt wurden, fesselten die Männer sie an ihre Betten. Zuvor setzten sie mehrere Bewegungsmelder außer Betrieb und kappten die Stomversorung. Mit mitgebrachtem Werkzeug rissen die Täter einen Tresor mit Schmuck im Wert von 30.000 Euro aus der Verankerung und flüchteten mit dem Auto der Pensionistin. Die 80-Jährige konnte sich kruz darauf selbst aus den Fesseln befreien und die Polizei alarmieren.

Am Wurzenpass versuchten Beamte die Täter zu stoppen. Ihnen gelang aber die Flucht nach Slowenien. Nach einem Unfall ließen die Täter das Auto samt Tresor zurück und fuhren mit einem anderen Auto weiter. Durch internationale Ermittlungen wurden zwei Ukrainer - 28 und 52 Jahre alt - ausgeforscht - mehr dazu in Brutaler Überfall auf 80-Jährige geklärt. Die Identität des dritten Täters ist ungeklärt. Nach ihm wird bis heute gefahndet.

Wegen sexuellen Missbrauchs an seiner ehemaligen Stiefenkelin wurde am Dienstag - ebenfalls am Landesgericht Klagenfurt - ein 43 Jahre alter Mann zu 20 Monaten teilbedingter Haft verurteilt. Der Mann zeigte sich vor Gericht reumütig - mehr dazu in Stiefenkelin sexuell missbraucht: Prozess.