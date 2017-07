Postfiliale in Ferlach bleibt erhalten

Nach einer Sitzung mit dem Ferlacher Bürgermeister Ingo Appe und Vertretern der Post, hat man sich am Dienstag auf die Beibehaltung der Postfiliale in der Stadtgemeinde geeinigt. Zusätzlich soll ab November ein Postpartner das Angebot erweitern.

Der Termin am Dienstag, an dem Vertreter der Post und Bürgermeister Ingo Appe (SPÖ) teilnahmen, brachte - zumindest nach außen hin - ein überraschendes Ergebnis: Die Filiale bleibt am Hauptplatz, von Zusperren sei keine Rede mehr, sagte der Bürgermeister erleichtert: „Die Bawag hält weiterhin am Standort der Bankfiliale in Ferlach fest, somit bleibt auch die Postfiliale in der Bank weiter bestehen.“

Postparter als zusätzliches Angebot

Die Postfiliale auf dem Hauptplatz in Ferlach ist die letzte im gesamten Bezirk. Sie hätte - laut den Einsparungsplänen der Post - mit September zugesperrt werden sollen. Innerhalb von zwei Wochen wurden - nachdem die Schließlungspläne bekannt wurden - 5.000 Unterschriften gegen die Schließung gesammelt - mehr dazu in Proteste gegen Aus für Post in Ferlach . Kärntenweit wurden in den vergangenen acht Jahren 86 Filialen geschlossen.

Mit 1. November werde ein zusätzliches Angebot für die Ferlacher Bürger installiert, so Appe: „Beim Eurospar wird ein Postpartner angesiedelt. Das soll ein Zusatzangebot sein. An eine Schließung des bisherigen Standortes wird nicht gedacht.“