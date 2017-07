Erdnusssnips statt Drogen: Urteil

Ein 18 Jahre alter Kärntner wollte zerstoßene Erdnusssnips statt Cannabis verkaufen. Als sein Abnehmer nicht zahlen wollte, setzte ihm der 18-jährige gemeinsam mit zwei Freunden eine Machete an den Hals. Der Haupttäter wurde verurteilt.

Der fragwürdige Deal liegt bereits vier Jahre zurück. Am Dienstag wurde dem letzten der drei Täter am Landesgericht Klagenfurt der Prozess gemacht. Die Anklage lautete auf Betrug, schweren Raub und Erpressung. Ein damals 21-Jähriger aus dem Bezirk Villach-Land wollte bei ihm Cannabis um 200 Euro kaufen, bekam stattdessen aber nur zerstoßene Erdnussflips, die in einer Folie verpackt waren. Weil er den Schwindel bemerkte und nicht zahlen wollte bedrohten ihn die Angeklagen mit einer Machete und bekamen schließlich das Geld.

ORF

Drei Jahre später konnte die Polizei den Fall - es handelt sich um ein Kapitalverbrechen - aufklären. Beim Prozess am Dienstag verwickelte sich das Opfer selbst in Widersprüche. Der Vorwurf der Erpressung wurde deshalb fallengelassen. Nach einer Viertelstunde fällte das Schöffengericht das Urteil: der heute 23-Jährige wurde zu einer bedingten Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren verurteilt. Hinzu kommen zwei Monate Bewährungstrafe wegen Diebstahls und Einbruch - mehr dzau in Erdnusssnips statt Cannabis „verkauft“.