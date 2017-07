Lkw-Unfall: Eingeklemmter Lenker befreit

Im Bereich der Autobahnauffahrt St. Andrä im Lavanttal ist am Dienstagnachmittag ein slowenischer Lkw von der Straße abgekommen und umgekippt. Der 44 Jahre alte Lenker aus Bosnien erlitt schwerste Verletzungen und wurde im Fahrzeug eingeklemmt.

Der Lkw, der mit Schrott beladen war, kam - vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit - von der Fahrbahn ab und kippte um. Dabei wurde das Führerhaus gegen die Mittelleitschiene gepresst und komplett eingedrückt.

ORF

ORF

Die Bergung des Lkw-Lenkers verlief äußerst schwierig. Der Mann konnte schließlich aus dem schwer beschädigten Fahrzeug befreit und ins Klinikum Klagenfurt gebracht werden. Am Nachmittag liefen noch die Aufräum- und Bergearbeiten, aufgrund des Unfalls vertreute sich die gesamte Ladung Schrott über die Fahrbahn.

ORF

