Grünes Urgestein schließt sich NEOS an

Harald Fasser, ehemaliges Mitglied des Grünen Landes- und Bundesvorstandes, wechselt zu NEOS Kärnten. „Die Grünen verraten ihre Werte“, begründet er den Schritt. Kärntner NEOS-Spitzenkandidat für die NR-Wahl ist Christoph Haselmayer.

„Die Grünen verraten ihre Werte. Sie bewerfen sich gegenseitig mit Schmutz und vergessen vollkommen auf Wirtschaft und Standort“, meinte der 57-jährige Fasser am Dienstag. Fasser war Mitglied des grünen Bundes- und Landesvorstand und für die Grünen auch im Gemeinderat Velden. Kürzlich legte er all seine Funktionen in der Partei zurück. Er tritt nun NEOS Kärnten bei und zwar als Regionalkoordinator für Villach und Villach-Land. Teile der grünen Ideologie will der Historiker und Versicherungskaufmann auch in das pinke Team einbringen: Umweltschutz, Nachhaltigkeit und den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes seien „Punkte, die, richtig durchdacht und umgesetzt, auch den Standort und die Wirtschaft stärken können.“

NEOS Kärnten

„Er passt perfekt zu uns“, sagte NEOS-Landessprecher Hermann Bärntatz am Dienstag über Fasser. Zusatz: „Fasser wird nicht die letzte Unterstützung sein, die wir bis zur Nationalratswahl präsentieren.“ Auch auf Bundesebene sorgte ein grünes Urgestein am Dienstag für Aufsehen: Der ehemalige grüne Abgeordnete Peter Pilz wird bei der Nationalratswahl am 15. Oktober mit einer eigenen Liste antreten – mehr dazu in Pilz tritt mit eigener Liste bei NR-Wahl an (news.ORF.at).

NEOS optimistisch für NR-Wahl

Bei der Nationalratswahl 2013 erreichten die NEOS in Kärnten 3,7 Prozent der Stimmen. Um ein Grundmandat zu erreichen, müsste der Stimmenanteil aber mehr als verdoppelt werden. Leicht wird es nicht für die NEOS in Kärnten, dessen ist sich Christoph Haselmayer, der Kärntner Spitzenkandidat für die Nationalratswahl durchaus bewusst - mehr dazu in NEOS-Kandidaten für Nationalratswahl (kaernten.ORF.at, 10.7.2017).

Haselmayer ist aber optimistisch, dass die NEOS in Kärnten das Ergebnis der letzten Nationalratswahl übertreffen. Auf ein konkretes Wahlziel wollte er sich am Dienstag aber trotzdem nicht festlegen: „Zwischen fünf und zehn Prozent ist alles möglich. Der Einzug in das Parlament ist mit Irmgard Griss da.“

Hoffen auf grüne Stimmen

Der NEOS-Spitzenkandidat hofft auch auf die Schwäche der anderen Parteien. So könnten die Turbulenzen bei den Kärntner Grünen NEOS entgegenkommen, meint Haselmayer: „Vieles ist möglich, weil es die Kärntner Grünen gerade zerreißt.“

Am zweiten Listenplatz kandidiert die 25-jährige Kärntner Slowenien Svetlana Wakounig. Die Juristin ist auch Vorstandsmitglied im Rat der Kärntner Slowenen. Den Intensivwahlkampf starten die Kärntner NEOS Anfang September, dann soll es auch Plakate mit dem Kärntner Spitzenkandidaten Christoph Haselmayer geben.

