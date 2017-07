Hotel Wörthersee: Umbau ab Herbst?

Seit acht Jahren steht das denkmalgeschützte Hotel Wörthersee in der Klagenfurter Ostbucht leer. Im Vorjahr wurde es an einen polnischen Investor verkauft. Ob diesen Herbst der Baustart erfolgen kann hängt von einigen offenen Verfahren ab.

120 Jahre ist der imposante Bau der Wörthersee-Architektur, der über der Ostbucht des Sees thront, alt. Seit acht Jahren steht das denkmalgeschützte Hotel Wörthersee leer und verfällt langsam. Im vergangenen Herbst kaufte der polnische Investor Marcin Wolski das Gebäude. Er will es revitalisieren. Vorgesehen sind neben 34 Hotelzimmern und 19 Appartements auch ein öffentlich zugängliches Restaurant und ein Wellness-Bereich.

Umbaubescheid vorhanden, Feinabstimmung nötig

Bevor mit dem geplanten Umbau begonnen werden kann müssen drei Verfahren abgeschlossen werden, sagt Robert Piechl von der Klagenfurter Stadtplanung. Der Bebauungsplan sei beschlossen, das Widmungsverfahren befinde sich in Vorprüfung und werde - vermutlich im Herbst - abgeschlossen sein. Die denkmalpflegerische Abklärung rund um das Projekt betreffend habe es ein „denkmalkonservatorisches Gutachten“ gegeben. Es gibt ganz genau vor, welche Teile des Hotels erhalten werden müssen und welche vom neuen Besitzer geändert werden können.

"Der Bescheid, dass das Hotel umgebaut werden könne, würde seit Juli vorliegen, so Piechl: „Es gibt noch Feinabstimmungen, wie zum Beispiel die Fenster ausgeführt werden. Von den Planern müssen Muster der Türen und Fenster, die erneuert werden sollen, beigebracht werden. Das sind ganz feine Planungsarbeiten, die hier zu leisten waren.“

ORF / Radler

Auch in Bezug auf das Widmungsverfahren habe es Nachforderungen wegen der geplanten Nutzung des Hotels gegeben. Wann also wirklich mit dem Umbau begonnen werden kann, lässt sich laut Piechl derzeit noch nicht abschätzen. Man sei aber guter Dinge, dass der Baustart im Herbst erfolgen werde. Schon bald könnte das Juwel in der Ostbucht also in einem neuen Glanz erstrahlen.

Links: