Deutscher Manager wird Flughafendirektor

Der deutsche Flughafen-Manager Michael Kunz wechselt von Fraport nach Kärnten. Ab September wird er den Klagenfurter Flughafen als Geschäftsführer leiten.

Die Kärntner Beteiligungsverwaltung gab die Entscheidung am Montag mittels Aussendung bekannt. Die Neubesetzung des Postens war notwendig geworden, weil der bisherige Airport-Chef, Max Schintlmeister, seinen Vertrag vorzeitig beendete.

Kunz wollte aus privaten Gründen nach Österreich wechseln, bei der Kärntner Beteiligungsverwaltung ist man froh über die Bestellung. „Er ist ein hoch profilierter Manager und bringt ausgesprochen viel Erfahrung mit“, sagte Vorstand Hans Schönegger. Kunz leitete unter anderem einen Flughafen in Saudi-Arabien.

Die Ausschreibung für eine Teilprivatisierung des Kärnten Airport, der sich noch im Eigentum von Land Kärnten und Stadt Klagenfurt befindet, läuft unterdessen weiter bis Oktober. Schönegger geht davon aus, dass auch die neuen Eigentümer mit Kunz als Geschäftsführer zufrieden sein werden. Der Vertrag mit dem Manager läuft auf fünf Jahre. Bereits in der Vorwoche war Kunz als neuer Direktor ins Gespräch gekommen - mehr dazu in Kunz neuer Flughafendirektor in Klagenfurt?.

Neue Flugverbindung Berlin-Klagenfurt

Ab dem Winterflugplan wird es - neben einer neuen Holland-Verbindung - einmal pro Woche eine Flugverbindung von Klagenfurt nach Berlin geben. Gestartet wird mit 26. November 2017. Der Flug, der von Eurowings angeboten wird, startet in Berlin-Tegel sonntags um 13.30 Uhr und landet in Klagenfurt um 14.45 Uhr. Zurück geht es um 15.20 Uhr ab Klagenfurt mit Ankunft in Berlin-Tegel um 16.40 Uhr.

Die niederländische Fluggesellschaft TRANSAVIA, eine Tochtergesellschaft der KLM, wird in der Wintersaison 2017/18 Linienflüge von Rotterdam/Den Haag nach Klagenfurt aufnehmen - mehr dazu in Ab Winter neue Holland-Verbindung.