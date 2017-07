Villach: Kirchtag is!

Von 31. Juli bis 6. August ist in Villach wieder Kirchtag. Eine ganze Woche dreht sich alles um Brauchtum, Musik, Vergnügungspark und Kulinarik. Mehr als 200 Standler sollen wieder rund 450.000 Besucher anlocken. Es gibt auch ein neues Sicherheitskonzept.

Der Kirchtag hält zum 74. Mal Einzug in der Villacher Innenstadt. Sechs Tage lang werden traditionelle Kärntner und Alpe-Adria-Kultur, geboten, dazu Kulinarik, Handwerk und ein großer Vergnügungspark entlang der Draulände. Slowenische Gruppen werden traditionell mit Musik, Brauchtum und kulinarischen Schmankerln vertreten sein. International wird es beim Volkstanz: Tänzer aus Spanien, Mazedonien oder der Schweiz zeigen ihre Künste.

Bescheidener Beginn 1936

Als am 1. August 1936 der erste Kirchtag stattfand, konnte niemand ahnen, dass er zu einem so großen, internationalen und völkervebrindenen Fest werden würde. Nur der Krieg unterbrach den Kirchtag, 1948 wurde er wieder abgehalten. Es war die erste Veranstaltung, wo man Speisen und Getränke ohne Lebensmittelmarken kaufen konnte. 1950 wurde das Kirchtagsladen mit Musik und Tanz eingeführt. Die Bauerngman nahm dadurch auch Geld ein und unterstützte Notleidende. In den 60er-Jahren wurde die gesamte Kirchtagswoche eingeführt.

„Kirchtag sucht den Superstar“

Eine Neuheit am Villacher Kirchtag ist die Zusammenarbeit mit einem österreichischen Bundesland, heuer dem Burgenland. Der „Villacher Kirchtags Wein“ stammt aus dem Burgenland, es werden aber auch regionale Spezialitäten präsentiert. Eine weitere Neuheit wird der Wettbewerb „Kirchtag sucht den Superstar“ sein. Talentierte Kirchtagsbesucher haben die Möglichkeit, ihr Können vor einer Promi-Jury unter Beweis zu stellen. Für den Bewerb kann man sich noch bis 27. Juli online bewerben. Höhepunkt ist wie jedes Jahr der Trachtenfestzug am Samstag.

Internationales Publikum

Während der Kirchtags Woche erwarten die Veranstalter knapp eine halbe Million Besucher. Bei einer kürzlich durchgeführten Studie wurde bestätigt, dass der Villacher Kirchtag längst ein internationales Fest geworden ist. 81 Prozent der Kirchtagsbesucher kommen demnach aus Österreich, acht Prozent stammen aus Deutschland und vier Prozent aus Italien, wobei am Samstag der Anteil der Italiener auf rund 20 Prozent wächst.

Bis zu 4.000 Teilnehmer sind beim großen Umzug am eigentlichen Kirchtagstag, dem Samstag, um 17.00 Uhr mit dabei. Trachtenträger aus allen Tälern Kärntens und anderen Ländern Europas zeigen ihre Traditionen. Bis zu 50.000 Zuschauer kommen jedes Jahr zum dem Spektakel.

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen

Die Veranstalter erarbeitete gemeinsam mit allen Blaulicht-Organisationen das Sicherheits-Konzept erneut. Die Sicherheitsvorkehrungen werden verstärkt, mehr Beamte und auch private Sicherheitsdienste werden im Einsatz sein. Einfahrtssperren rund um das Festgelände sollen das Sicherheitsgefühl erhöhen. Die Veranstalter ersuchen, in der Menschenmenge besonders auf Kinder und Jugendliche Rücksicht zu nehmen. Das Gelände wird videoüberwacht, sagt Stephan Brozek, der stellvertretende Stadtpolizei-Kommandant. Auch EKO Cobra und Hubschrauber FLIR seien in Bereitschaft. Ein Großangebot solle für Sicherheit sorgen.

Schutz vor Hagel und Unwetter

Eine besondere Herausforderung wäre, das Kirchtagsgelände schnell zu räumen, zum Beispiel, falls Unwetter und Hagel aufziehen. Erstmals öffnet die Stadt einige Gebäude als Zufluchtsorte, sagte der Geschäftsführer des Villacher Kichtags, Johann Presslinger. Sichere Häfen seien Rathaus, Parkhotel und Kongresshaus, hier kann man vor einem Unwetter Schutz finden. Besucher müssen sich auf Taschenkontrollen einstellen, Rucksäcke, Kinderwagen und Hunde sollten im Gedränge besser daheim bleiben, empfehlen die Organisatoren.

Rezept Villacher Kirchtagssuppe

Ein Villacher Kirchtag ohne Kirchtagssuppe wäre undenkbar. Es gibt viele Rezepte für eine traditionelle „gelbe Suppe“. Eines davon ist vom Gasthaus Prasser in Villach, das über Generationen überliefert wurde. Mengenangaben gibt es nicht, da meistens größere Töpfe gekocht werden und die Suppe über Tage gegessen wird.

Zutaten: Rindfleisch, Kalbfleisch, Hühnerfleisch, Lammfleisch, Schweinefleisch, Wurzelgemüse – Karotten, Sellerie, Lauch, Petersilienwurzel und Zwiebel (klein geschnitten) Kräuter (Salbei, Thymian, Petersilie, Kerbel, Basilikum, Liebstöckl), Safran, Weißwein, Rahm, Sauerrahm, Schlagobers Mehl, Eidotter, Sauerrahm, Zimtrinde, Nelken, Sternanis, Salz und Pfeffer.

Zubereitung: Fleisch, Wurzelgemüse, Salz und Pfeffer in einen großen Topf mit Wasser geben, mindestens drei Stunden kochen. Nach der Hälfte der Zutaten die Gewürze und Kräuter dazugeben. Darauf achten, dass das Hühnerfleisch früher gar ist, also ein bisschen später dazugeben. Schaum, der sich bildet, wird von der Suppe abgeschöpft. In einem kleinen Topf Weißwein erwärmen und Safranfäden dazugeben. Dieser Sud färbt die Suppe gelb. Das gare Fleisch herausnehmen und klein schneiden, die Suppe durchseihen.

Schlagobers in einem Topf erwärmen, die Brühe 1:1 dazugeben. Abgeseihten Safransud dazugeben. Sauerrahm und Eidotter verrühren und langsam dazugeben. Serviert wird die Suppe mit dem kleingeschnittenen Fleisch und Reindling.

