Klagenfurter Campingplatz überflutet

Der heftige Regen hat am Montagvormittag in mehreren Bezirken Kärntens für Chaos gesorgt, vor allem in St. Veit und Wolfsberg verzeichnete die Landesalarm- und Warnzentrale 60 Einsätze. In Klagenfurt wurde der Campingplatz beim Strandabd unter Wasser gesetzt.

Am Klagenfurter Campinggelände, nahe des Strandbades, stand das Wasser nach dem Starkregen gute 30 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr musste die entstandenen „Seen“ mit langen Schlauchleitungen wieder abpumpen. Für Thomas Freund, den Geschäftsführer des Campingplatzes am Methnitzstrand, kam der Regen in der Intensität doch überraschend.

Insgesamt absolvierte die Berufsfeuerwehr Klagenfurt binnen weniger Stunden elf Einsätze. In den meisten Fällen habe man Keller auspumpen müssen und Straße von umgestürzten Baumen zu befreien, sagte Einsatzleiter Martin Zmugg.

Dach von Landesregierung und Kelag undicht

Das provisorisch mit einer Plastikplane abgedeckte Dach der Landesregierung hielt am Montagvormittag dem Regen wieder nicht stand, zum dritten Mal heuer. Reinhard Bachl von der Landesimmobiliengesellschaft sagte, dass es im August endlich soweit sein werde, dass das Dach repariert werde.

Auch im Kelag-Gebäude mussten am Montag erstmals seit Langem wieder Eimer aufgestellt werden. Auch hier hielt die Jahrzehnte alte Decke des Flachdach dem Regen nicht mehr stand.

Blitz verursachte Dachstuhlbrand

In der Kölnhofsiedlung in St. Veit schlug ein Blitz in ein Wohnhaus ein und verursachte einen Dachstuhlbrand. Die Feuerwehr musste mit Drehleiter und Hubsteiger gegen die Flammen vorgehen. Im Einsatz stand ein Atemschutztrupp mit 36 Mann, die Glutnester wurden mittels Schaum gekühlt, der Brand schließlich gelöscht. Das Wohnhaus selbst wurde bis auf einen Raum nicht in Mitleidenschaft gezogen. Angesichts des kaputten Dachstuhls dürfte der Schaden dennoch beträchtlich sein.

