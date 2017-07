FPÖ-Kandidaten: Erwin Angerer auf Platz 1

Erwin Angerer führt die Liste der FPÖ für die Nationalratswahlen an. Auch Ex-FPÖ-Landesparteiobmann Christian Ragger, der Gernot Darmann an der Spitze Platz gemacht hat, kehrt in die Politik zurück und will ins Parlament einziehen.

Die FPÖ Kärnten stellte am Montag ihre Kandidaten für die Landesliste bei der Nationalratswahl im Herbst vor. Es sei ein tolles Team, sagte Darmann nach der Sitzung des Parteivorstandes, bei der die Kandidatenliste einstimmig beschlossen wurde. Erwin Angerer wird die Kärntner Freiheitlichen als Spitzenkandidat auf der Landesliste in die Nationalratswahl im Oktober führen. Ihm folgen der ehemalige Landesparteiobmann Christian Ragger, Klubobmann im Landtag Christian Leyroutz und Maximilian Linder, der schon bisher im Parlament vertreten war. Mandatar Harald Jannach tritt nicht mehr an.

ORF

Angerer will Stimme in Wien sein

Seine wichtigste Aufgabe sieht Angerer darin, die Kärntner Interessen in der Bundeshauptstadt stärker zu vertreten: „Es braucht eine starke Stimme gegenüber Wien, nicht nur für Kärnten sondern auch gegen Wien. Hunderte Millionen Euro versickern in Wien jedes Jahr. Das muss aufgezeigt werden.“ Er sei im Rechnungshofausschuss gewesen und habe daher Einblick, wo Geld nach Wien gegangen sei. Da brauche es eine Stimme aus den Bundesländern. 2013 errangen die Kärntner Blauen kein Grundmandat und zwei Nationalratssitze über die Landesliste. Nun will man in allen vier Wahlkreisen ein Grundmandat erreichen.

An zweiter Stelle steht Christian Ragger, ihm wurde beim Rücktritt 2016 zugunsten von Darmann von Bundesparteiobmann H.C. Strache ein Mandat im Nationalrat zugesichert. Somit ist seine Rückkehr in die Politik keine Überraschung. In den Wahlkreisen Wolfsberg, Völkermarkt und St. Veit ist er Spitzenkandidat. Seine Tätigkeit als Anwalt werde ihm im Parlament zugute kommen, glaubt Ragger. Es sei eine gute Kombination, um nachhaltig arbeiten zu können. Er wolle auch als Vertreter der Wirtschaft agieren, denn ohne Anwälte gebe es keine Betriebsansiedlungen.

Leyroutz an dritter Stelle

An dritter Stelle auf der Kandidatenliste steht der derzeitige Klubobmman Christian Leyroutz, der seinen Einzug in das Parlament jedoch vom Ausgang der Landtagswahl abhängig machen will. Er habe dem Parteichef versprochen, seine Arbeit im Landtag bis Ende der Legislaturperiode auszuführen und werde daher im Herbst nicht in den Nationalrat einziehen.

Neben Max Linder als Bürgermeister von Afritz findet sich mit Sandra Wassermann, Gemeinderätin von Klagenfurt auch eine Frau unter den Top 5 der Landesliste. Das inhaltliche Programm für die Nationalratswahl wollen die Kärntner Freiheitlichen Ende August bekannt geben.

Links: