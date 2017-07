Ausbau des Mikroelektronikstandorts

Im Rahmen eines neuen Forschungszentrums soll Kärnten zwei Institute bekommen. Auch die Halbleiter-Industrie soll mit eingebunden werden. Kärnten soll dadurch eine wichtigere Rolle als Mikroelektronikstandort bekommen.

In Wien wird am Montag ein Vertrag zwischen dem Bundesministerium für Verkehr und Technologie mehreren Bundesländern und dem Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie abgeschlossen. Neben Kärnten werden auch die Steiermark und Oberösterreich Vertragspartner sein. Das neue Forschungszentrum wird mehrere Aufgabenstellungen und Institute haben.

Zwei Forschungsinstitute für Kärnten

Zwei davon werden sich in Kärnten befinden. Für Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ), der gemeinsam mit Finanz- und Technologiereferentin Gaby Schaunig (SPÖ) bei der Vertragsunterzeichnung in Wien mit Bundeskanzler Christian Kern und Infrastrukturminister Jörg Leichtfried teilnimmt, ist es ein für das Land Kärnten zukunftsweisender Schritt.

Kaiser: „Personen am CTR verdreifachen“

„Insgesamt ist die Industrie Partner, aber auch die Bundesländer bringen Sachleistungen respektive finanzielle Mittel mit ein. Kärnten wird mit einem Carinthian-Tech-Research einen der renommiertesten internationalen Bereiche der angewandten Forschung mit einbringen und damit natürlich auch die Chance erhalten zusätzliche Forschungskapazitäten ins Land zu holen. Wir denken in etwa an eine Verdreifachung der derzeitigen am Standort CTR tätigen Personen.

80-Millionen-Euro-Projekt

Das Forschungszentrum ist Teil des Projektes Silicon Austria, eine mit 80 Millionen Euro dotierte Förderinitiative, die Verkehrsminister Leichtfried bereits im Vorjahr vorgestellt hatte. Sie soll die Forschung zu Elektronik- und Mikroelektronik ankurbeln. Der Großteil des Budgets soll in das Forschungszentrum fließen. Auch das Carinthian-Tech-Research wuchs zuletzt weiter. Im Vorjahr konnte die Forschungsleistung um zehn Prozent gesteigert werden. Viele Innovationen finden sich in alltäglichen Dingen, wie Handys, wieder.