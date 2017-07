Zweite Kärntner Universität geplant

Kärnten könnte bald eine zweite Universität bekommen. Das Landeskonservatorium soll dazu laut Landeshauptmann Peter zur Privatuni für Musik ausgebaut werden. Das Projekt wird derzeit auf seine Machbarkeit geprüft. Träger dafür soll das Land sein.

Kärnten investiert jährlich sechseinhalb Millionen Euro in das Landeskonservatorium. Was die Qualität der Ausbildung betrifft, erfüllt es schon jetzt 90 Prozent der Voraussetzungen einer Universität. Das Konservatorium hat aber einen entscheidenden Status-Nachteil. Laut Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) kann es keinen akademischen Abschluss anbieten.

Kaiser: „Akademische Zertifizierung notwendig“

„Das wollen wir ändern. Derzeit verlieren wir 70 bis 80 Studierende an andere Bundesländer, die nach dem Fertigwerden am Konservatorium eine akademische Zertifizierung brauchen. Akademische Qualifikation ist heute im internationalen Musikgeschehen Vorraussetzung. Wenn wir alles quasi schon hier haben, warum dann nicht eine Universität machen“, so Kaiser.

Einmalinvestition von 800.00 Euro

Träger der Privatuni wäre das Land Kärnten. Den Unistatus zu erreichen, ist laut Kaiser mit einem verhältnismäßig geringen Aufwand verbunden. Der Landeshauptmann sprach im Interview mit dem ORF Kärnten von einer Einmalinvestition von 800.000 Euro zur Adaptierung der Räumlichkeiten und jährlichen Mehrkosten von rund 360.000 Euro.

Kaiser: „Studiengebühren geringfügig anpassen“

Der Zusatz „Privat“ bedeutet in diesem Zusammenhang aber natürlich auch Studiengebühren. Diese sollen maximal 30 Prozent höher sein, als der jetzige Studien-Beitrag. „Es ist auch jetzt so, dass beim Konservatorium Studiengebühren zu zahlen sind. Wir würden das geringfügig adaptieren, natürlich mit dem Maß halten, dass für sozial Schwächere auch Unterstützungen vorhanden sind“, so Kaiser.

Schon mit dem Wintersemenster 2019 soll der Studienbetrieb beginnen. Das Personal des Konservatoriums würde vom Landesdienst in den universitären Bereich überführt. Auch bei Wissenschaft und Forschung müsste es noch Anpassungen geben.

Beschluss soll in Regierungssitzung fallen

Die musikalische Ausbildung jüngerer Semester soll durch das flächendeckende Musikschulwesen in Kärnten auch zukünftig nicht zu kurz kommen. „Es wird eine gewisse Umstrukturierung stattfinden, aber eine Umstrukturierung deren Ziel klar ist; höhere Qualität und das vor Ort bei uns in Klagenfurt in Kärnten“, sagte Kaiser.

Der Projektauftrag zur Akademisierung des Konservatoriums zur Privatuni soll am Dienstag in der Regierungssitzung beschlossen werden. Einen Namenspatron für die neue Hochschule gäbe es schon; Gustav Mahler.