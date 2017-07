Mehrere Verletzte nach Streitigkeiten

In Klagenfurt schlug am Samstag ein Mann vor einer Discothek mit der Faust seiner Ex-Freundin ins Gesicht. In Arriach attackierte ein 39 Jähriger seine Ex-Frau und drohte ihr mit dem Umbringen. In allen Fällen wurde Anzeige erstattet.

Am Samstag gegen 1.00 Uhr Früh verletzte ein 23-jähriger Mann aus St. Veit vor einer Diskothek in Klagenfurt seine 18-jährige Ex-Freundin. Er schlug ihr mit der Faust ins Gesicht. Die Klagenfurterin erlitt dadurch Verletzungen unbestimmten Grades und wurde von der Rettung in das LKH Klagenfurt eingeliefert.

Die Frau hatte zuvor die Beziehung beendet. Das dürfte laut Polizei der Grund für die Attacke gewesen sein. Der 23-jährige Mann bedrohte die Frau auch danach noch mit Telefonanrufen. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.

Ex-Frau bei Aussprache von Mann geschlagen

Bereits am Freitag schlug ein 39-jähriger Mann in Arriach im Zuge einer Aussprache seiner 37-jährigen Ex-Frau mehrmals gegen den Kopf und drohte sie umzubringen. Bei der Auseinandersetzung kamen beide zu Sturz und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die Frau wurde von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert. Der Mann begab sich selbst in ärztliche Behandlung.

Angespuckt und mit dem Umbringen bedroht

Samstagnachmittag schlug in Pörtschach ein 50 Jahre alter Mann aus St. Magdalen einen 42-Jahre alten Mann aus Villach mit der Faust in den Rücken und spuckte ihn noch an. Zuvor hatten die Männer eine verbale Auseinandersetzung. Der 50-Jährige drohte dem anderen Mann auch mit dem Umbringen. Der 42-Jährige begab sich selbständig in das LKH Villach zur ambulanten Behandlung. Nach Abschluss der Erhebungen wird laut Polizei Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt erstattet.