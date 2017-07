Schüler bei Badeunfall schwer verletzt

Ein Schüler ist am Samstag bei einem Badeunfall im Bezirk Spittal an der Drau schwer verletzt worden. Der Zwölfjährige schlug in einem Freibad in Sachsenburg mit dem Kopf auf einer Beckenumrandung und wurde bewusstlos.

Es war gegen 17.00h als der Schüler am Samstag im Freibad in Sachsenburg in das 1,4 Meter tiefe Becken springen wollte. Dabei geriet er in Rückenlage und schlug mit dem Kopf auf der Aluminiumumrandung des Beckens auf. Durch den Aufprall dürfte der Schüler laut Polizei das Bewusstsein verloren haben. Er ging im Wasser unter.

Schüler verlor das Bewusstsein

Zwei seiner Freunde beobachteten den Vorfall und sprangen sofort in das Schwimmbecken um den 12-Jährigen aus dem Wasser zu bergen. Der Bademeister sowie eine Angestellte und Badegäste leisteten bis zum Eintreffen der Rettung Erste Hilfe. Nach ärztlicher Versorgung durch einen praktischen Arzt wurde der Schüler mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.