Randalierer attackierten Türsteher

In Klagenfurt haben fünf unbekannte Männer einen Türsteher attackiert und verletzt. In Eberstein schlug ein Betrunkener einen Lokalgast zu Boden. Der Gast erlitt Kopfverletzungen und wurde in das Krankenhaus gebracht.

In Klagenfurt stiegen Samstagnacht kurz nach 1.00 Uhr fünf Männer auf ein Glasdach über einem Stiegenabgang. Als der Türsteher eines gegenüberliegenden Lokales das sah, forderte er sie auf, herunter zu kommen. Die Gruppe stieg vom Dach und attackierte den 19-Jährigen. Sie schlugen und traten auf den Mann ein und rannten weg. Der Türsteher wurde verletzt, fuhr aber noch selbst ins Krankenhaus. Nach den Tätern wurde erfolglos gefahndet.

Fahndung negativ, Täter flüchtig

Eine sofort eingeleitete örtliche Fahndung verlief negativ. Der Haupttäter wurde laut Polizei folgend beschrieben. Er soll rund 180 cm groß und von schlanker Statur sein. Er hat kurze dunkle Haare, Vollbart und trug eine schwarze Kappe. Der Tatverdächtige dürfte ausländischer, vermutlich türkischer Abstammung, sein.

Mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Vor einem Gasthaus in Eberstein kam es rund zwei Stunden später zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Lokalgästen. Ein 24-Jähriger aus Kappel am Krappfeld und ein 22-Jähriger aus Klein St. Paul gingen aufeinander los. Der ältere der beiden Männer stieß den 22-Jährigen zu Boden, so dass dieser mit dem Kopf auf dem Asphalt aufschlug. Der Mann wurde vor Ort von einer praktischen Ärztin erstversorgt und wurde danach in das Krankenhaus Friesach gebracht. Beide Männer waren laut Polizei alkoholisiert.