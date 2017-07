Mobbing-Martyrium trotz Verhaftungen

Täglich mehrere gefährliche Drohungen und Prügel-Attacken – seit Monaten durchlebt ein 15-jähriger Kärntner ein Mobbing-Martyrium. Obwohl zwei der Täter bereits in Haft sitzen, erhält der Schüler weiter täglich Morddrohungen.

Unter Mobbing und Drohungen über soziale Medien leiden immer mehr Jugendliche - und es ist gar nicht einfach, dem Einhalt zu gebieten, wie ein aktueller Fall aus Kärnten zeigt: Seit März bekommt der 15-jährige Schüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land gefährliche Drohungen, darunter auch Morddrohungen. „Manchmal sind es bis zu sieben am Tag“, erzählt er dem ORF Kärnten. Seinen Facebook-Account löschte der Jugendliche längst, doch seine Verfolger posten fleißig weiter. Nicht einmal zwei Verhaftungen konnte die Jugendbande bislang stoppen.

ORF

Bislang zwei Verhaftungen

Eine der Täterinnen, eine 14-Jährige, wurde erst kürzlich wegen gefährlicher Drohung verurteilt, sie sitzt in U-Haft – mehr dazu in Gefährliche Drohung: 14-Jährige verurteilt. Wochenlang hatte es die 14-Jährige auf ihren 15-jährigen Mitschüler abgesehen. Immer wieder wurde der Bursche beschimpft und bedroht. Höhepunkt war dann ein Aufruf auf Facebook, den 15-Jährigen zu verprügeln.

Am 10. Mai wurden die Drohungen Realität. Ein ebenfalls 15-jähriger polizeibekannter Bursche soll dem Opfer am Heiligen-Geist-Platz in Klagenfurt aufgelauert und ihn mit einem Schlagring verprügelt und schwer verletzt haben. Noch vor dem Gerichtsurteil gegen die 14-Jährige wurde der 15-Jährige erneut verprügelt.

KK

Insgesamt ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen vier Jugendliche, ein weiterer Bursche wurde mittlerweile inhaftiert. Mord-Drohungen gegen den 15-Jährigen tauchen im Internet aber weiter auf. Für weitere Festnahmen habe es bisher keine Verhältnismäßigkeit gegeben, heißt es von der Staatsanwaltschaft. Vor weiteren Festnahmen sieht das Gesetz bei verdächtigen Jugendlichen vor, zuerst alle anderen Möglichkeiten auszuschöpfen - wie Bewährungshilfe.

Kopfgeld auf Mobbingopfer ausgesetzt

Dem 15-jährigen Schüler geht es nach der Prügel-Attacke körperlich wieder gut, psychisch leide er aber nach wie vor, sagt er zum ORF. Auch während unseres Besuches erhält er mehrere Morddrohungen - ein ihm bekannter Bursche setzt im sozialen Netz öffentlich ein Kopfgeld von 6.500 Euro auf ihn aus. „er gehört ausgeschalten,... bringt ihm dazu, dass er von einer Brücke springt oder sich untern Zug liegt...“, heißt es in dem Posting weiter:

ORF

„Der psychische Druck ist enorm“, erzählt der Vater des 15-Jährigen, Christian Sch., "mein Sohn muss ständig betreut werden, ich kann deswegen derzeit nicht arbeiten. Auch die Geschwister belastet die Situation sehr.“ Von den Behörden fühle er sich im Stich gelassen, sagt der Vater des 15-Jährigen: „Es fühlt sich keiner wirklich zuständig.“

Bewährungshilfe: „Ein schwieriger Einzelfall“

Bei der Bewährungshilfe „Neustart“ kennt man die Jugendgruppe, sie sei „ein schwieriger Einzelfall.“ Inhaftierungen seien auch nicht immer die Lösung, sagt Alfred Gschendner von „Neustart“. Haft bringe meist keine Verhaltensänderung, danach sei die Rückfallgefahr hoch. Aus Sicht der Bewährungshelfer wären deswegen mehr spezielle Betreuungsplätze für kriminelle Jugendliche nötig. Im Fall einer Verurteilung wegen gefährlicher Drohung liegt der Strafrahmen bei bis zu drei Jahren Haft, bei Jugendlichen ist von der Hälfte auszugehen.

Link: