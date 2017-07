Schwerpunktaktion gegen Drogenhandel

Ein Schlag gegen den organisierten Drogenhandel auf der Straße ist der Polizei in Klagenfurt gelungen. Im Zuge einer koordinierten Schwerpunktaktion wurde ein mutmaßlicher Dealer festgenommen.

Beamte des Kriminalreferates Klagenfurt erwischten einen aus Sierra Leone stammenden 18 Jahre alten Asylwerber dabei, als er zwei sogenannter „Balls“ Heroin verkaufte. Er wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Eine in Kärnten lebende Rumänin ist in Graz wegen illegalen Welpenhandels angezeigt worden. Die 60.Jährige hatte am Grazer Hauptbahnhof wenige Tage alte Welpen in einer kleinen Handtasche Passanten zum Verkauf angeboten. Eine Frau erstattete Anzeige wegen Tierquälerei. Ob die Frau auch in Kärnten mit Welpen gehandelt hatte, ist noch nicht bekannt - mehr dazu in Illegaler Welpenhandel am Grazer Hauptbahnhof(steiermark.ORF.at; 21.7.17).