Sperrmüll gehört Sammelstellen

Zwei Männer sind mit dem Gesetz in Konflikt geraten, weil sie eine Gartengarnitur von einem Altstoffsammelzentrum mitgenommen haben. Rechtlich gesehen gehört das Möbelstück der Sammelstelle, die eine „fachgerechte Weiterverarbeitung“ garantieren muss.

Müll ist nicht nur ein Ärgernis, er ist auch ein Wertstoff für Recyclingfirmen und für diese mit gesetzlichen Regeln und Pflichten verbunden. Wenn jemand Müll zu einem Altstoffsammelzentrum bringt, ist das ein Auftrag an den Betreiber der Anlage, sagt Hannes Menapace von der Firma Seppele: „Es steht eine Entledigungsabsicht dahinter, wenn jemand Müll loswerden will. Aber es ist auch im öffentlichen Interesse, diese Entsorgung durchzuführen.“ Hier ginge es speziell um gefährlichen Abfall oder „Littering“, die Vermüllung von öffentlichem Raum wie Straßen oder Fußgängerzonen, so der Experte.

Fachgerechte „Weiterverarbeitung“ ist Pflicht

Die Betreiber der Mülldeponie sind dazu verpflichtet, den Müll fachgerecht zu entsorgen. An eine andere Firma oder Person dürfen sie ihn nur dann weitergeben, wenn der Müll fachgerecht weiterverarbeitet wird. Man könne also Müll nicht einfach an andere Kunden oder Privatpersonen weitergeben, so Menapace. „Wir selbst müssen sicherstellen, dass diese Firma befugt ist, Abfälle zu übernehmen und zu verwerten.“

Altstoffsammelzentren ist es auch nicht erlaubt bestimmte Gegenstände weiterzuverkaufen oder zu verschenken. „Leider können wir das nicht zulassen, weil wir da keine Möglichkeit haben, in irgendeiner Form eine Garantie zu geben“, sagt Menapace.

Kameras sollen Edelmetalldiebe stoppen

Auch Karl Weger, Leiter der Entsorgung in der Stadt Klagenfurt, kennt das Problem mit Mülldieben. Weil es fast wöchentlich Diebstähle gegeben habe, hat die Stadt Klagenfurt schließlich Kameras installiert. In der Landeshauptstadt würden in erster Linie Edelmetalle gestohlen werden, mit denen auch ein schönes Geld gemacht werden könne, so Weger.

Links: