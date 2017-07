A10: Acht Verletzte bei Auffahrunfall

Acht Verletzte ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag auf der Tauernautobahn (A10) - zwischen Paternion und Spittal - zugetragen hat. Der Stau, der sich im Anschluss bildete, hielt bis zum Abend an.

Drei Autos waren in den Auffahrunfall in Fahrtrichtung Salzburg - auf Höhe der Auffahrt Spittal/Drau - verwickelt. Aufgrund einer roten Ampel vor dem Wolfsbergtunnel hielten zwei Fahrzeuge an. Ein nachfolgende Pkw konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf die bereits stehenden Fahrzeuge auf.

Im Einsatz standen drei Fahrzeuge der Feuerwehr St.Peter/Spittal mit 25 Mann und zwei Fahrzeuge der Feuerwehr Spittal mit zehn Mann, sowie acht Fahrzeuge des Roten Kreuzes Spittal.

Verkehrsunfall A10 Auffahrunfall

Feuerwehr St.Peter/Spittal

Stundenlange Staus

In Richtung Salzburg bildete sich ein Stau von vier Kilometer, der sich erst am Abend lansam auflöste. Schon zuvor hatte etwas weiter nördlich bei Gmünd ein Lkw gebrannt. Weil beschädigte Lärmschutzwände gleich ausgetauscht wurden, war die Autobahn nur einspurig befahrbar. Ein neun Kilometer langer Stau löste sich ebenfalls nur langsam auf.

Am Mittwoch wurde bei einem Unfall mit einem Kleinbus bei Windisch-Grutschen im Granitztal der Lenker getötet. Drei weitere Insassen wurden schwer verletzt, eine leicht - mehr dazu in Lenker bei Busunfall getötet.