Urlauber nach Badezwischenfall gestorben

Jener 48 Jahre alte deutsche Urlauber, der am Mittwoch beim Schwimmen im Millstätter See wegen plötzlicher Atemprobleme gerettet werden musste, ist im Krankenhaus Spittal/Drau gestorben.

Laut Polizei hatte der Mann beim Schwimmen unweit des Ufers Atemprobleme bekommen. Andere Gäste zogen ihn aus dem Wasser und leisteten Erste Hilfe bis der Notarzt eintraf. Noch am Mittwoch starb er im Krankenhaus Spittal. Die Todesursache ist laut Polizei noch nicht bekannt.

In Sommer 2017 hat es in Kärnten bereits drei weitere Badetote gegeben. In zwei Fällen dürften Herz-Kreislaufprobleme die Unfallursache gewesen sein, ein Mann hatte einen epileptischen Anfall erlitten und war untergegangen - mehr dazu in Heuer schon drei Badetote(kaernten.ORF.at; 24.6.17).