Seychellen-Riesenschildkröten paarten sich

Im Reptilienzoo Happ in Klagenfurt haben sich zwei Seychellen-Riesenschildkröten gepaart, eine große Seltenheit. Die 75 Kilo schwere Ylvi und ihr 100 Kilo schwerer Partner stehen mit 27 Jahren am Beginn ihres fortpflanzungsfähigen Alters.

„Wir haben eine große Freude“, sagte am Donnerstag Zooleiterin Helga Happ. Seychellen-Riesenschildkröten zählen zu den gefährdeten Arten, auch in Zoos sind sie selten zu finden. Umso größer ist in Klagenfurt die Hoffnung, Nachwuchs zu züchten.

In ein bis zwei Monaten soll Schildkrötendame Ylvi ihre Eier ablegen. „Wir hoffen, dass die Eier befruchtet sind und dann noch einmal zwei Monate später die kleinen Schildkröten schlüpfen“, so die Reptilienexpertin. Der Reptilienzoo Happ gehört weltweit zu den wenigen Zoos, die zwei Arten von Riesenschildkröten halten.

Helga Happ

Im besten Teenager-Alter

Sollte es diesmal nicht klappen, bleiben noch viele romantische Gelegenheiten, denn Seychellen-Riesenschildkröten werden rund 250 Jahre alt. Das Pärchen und ein weiteres Männchen namens Faxe leben seit dem Jahr 2000 im Reptilienzoo. Sie kamen 1990 als Jungtiere nach Vorarlberg, als sie dem Besitzer zu groß wurden, übernahm sie der Klagenfurter Zoo. Die Tiere lassen es sich in Kärnten gut gehen, meint Happ: „Sie fressen, sonnen sich oder legen sich ins Wasserbecken.“

Nun könnten Junge dazukommen, allerdings nicht allzu viele. „Nachdem Ylvi sehr jung ist und zum ersten Mal Eier legt, erwarten wir eher weniger, vielleicht sechs bis zehn Stück, mehr auf keinen Fall“, sagte die Reptilienzooleiterin. Mit 75 und 100 Kilo zählt das Schildkrötenpaar noch zu den Leichtgewichten, bis zu 500 Kilo schwer können die Tiere werden. „Über das genaue Maximumgewicht streiten die Gelehrten, die Tiere werden auch selten gewogen.“

Weiter Rosenkrieg bei Bibi und Poldi

Weltweit berühmt wurde der Reptilienzoo Happ allerdings durch ein anderes Riesenschildkröten-Paar. Bibi und Poldi, zwei Galapagos-Riesenschildkröten, zerstritten sich nach 40 Jahren Ehe vor rund drei Jahren unwiderruflich. Medien aus aller Welt berichtete über das Beziehungsaus – mehr dazu in .

Auch in den letzten Jahren ließ sich das Herz von Schildkrötendame Bibi nicht mehr erweichen. Die beiden Tiere wurden durch eine Glasscheibe getrennt, „kaum, dass Bibi Poldi sah, wollte sie ihn durch die Scheibe beißen. Und daran hat sich nichts geändert.“

ORF

Ein einsamer Lebensabend

Rund 140 Jahre alt sind die beiden Schildkröten, ob sie im besten Alter oder bereits Senioren sind, das ist nicht bekannt. Laut Literatur können Galapagos-Schildkröten ebenfalls rund 250 Jahre alt werden, kürzlich verstarben aber zwei in Zoos gehaltene Galapagos-Schildkröten mit „nur“ 140 Jahren. Im Klagenfurter Zoo will man den beiden Tieren deswegen keine größeren Veränderungen mehr zumuten. Auch ein neuer Mann für Bibi ist deswegen nicht angedacht.

Links: