Gestohlener Bankomat ließ sich nicht knacken

An einem Bankomaten sind unbekannte Einbrecher Mittwochnacht in Lambichl (Bezirk Klagenfurt-Land) gescheitert: Sie rissen das Gerät in einem Supermarkt aus der Verankerung, konnten ihn aber danach nicht aufbrechen.

Kurz nach 1.00 Uhr brachen die Täter laut in den Supermarkt ein und rissen den im Foyer aufgestellten Bankomaten gewaltsam aus der Verankerung. Danach transportierten sie das Gerät einige Kilometer weiter, konnten ihn aber nicht aufbrechen. Die Polizei fand das noch unversehrte Gerät in den Morgenstunden.

Mit gestohlenem Auto abtransportiert

In der Nähe des Bankomaten stellten die Polizisten ein Fahrzeug sicher, damit dürften die Täter den Geldausgabeautomaten transportiert haben. Der Kastenwagen der Marke Ford wurde einen Tag zuvor in Althofen (Bezirk St. Veit) gestohlen. Die Fahndung nach den Tätern läuft, eingebunden sind unter anderem auch ein Polizeihubschrauber, Diensthunde und das Einsatzkommando Cobra eingebunden.

Erfolgreicher waren Einbrecher erst vor wenigen Tagen in In St. Stefan im Gailtal, sie knackten einen Bankomaten und stahlen das Geld aus dem Gerät - mehr dazu in -Wieder Bankomat geknackt.

