Acoustic Lakeside Festvial: Einfach anders

Wohnzimmeratmosphäre statt Partymeile: Beim Acoustic Lakeside Festival, das bis Sonntag am Sonnegger See bei Sittersdorf (Bezirk Völkermarkt) stattfindet, geht es ums Wohlfühlen. Die Besucher erwarten dieses Jahr Stars wie Naked Lunch, José Gonzáles und Ben Gibbard.

Das Festival ist nicht mit Mega-Events wie dem „Nova Rock“ im Burgenland oder dem „FM4 Frequency Festvial“ in Niederösterreich zu vergleichen, auf denen sich hunderttausende Besucher tummeln. Es soll auch nicht vergleichbar sein, denn die Philosphie des Acoustic Lakeside Festivals ist eine andere, sagen die Veranstalter.

Idylle statt Warteschlange

Raphael Pleschounig, Hauptorganisator des Festivals, war enttäuscht von den Massenevents und wollte ein ganz anderes Festival schaffen, absteis von Menschenmengen am Einlass und beim Getränkekauf. So hob er gemeinsam mit einer Gruppe von Freunden im Jahr 2006 das Acoustic Lakeside Festival aus der Taufe. Zwar wuchs es mit der Zeit, doch blieb der Fokus immer auf der Wahrung der Idylle.

Die entspannte Atmosphäre könne aber nur gewahrt werden, wenn die Karten streng limitiert sind: „Die Menschen sollen sich auf dem Festival wohlfühlen“, sagt Pleschounig. Das ist nur möglich, wenn das Kartenkontigent auf exakt 3.000 Tickets beschränkt ist. Auch in der Zukunft möchte man hinsichtlich der Besucherzahl nicht expandieren. Vor einigen Jahren habe man 500 Tickets mehr verkauft und sofort gemerkt, dass das noch einmal viel mehr Organisation benötigen würde und der Ablauf des Festivals viel automatisierter war, sagt Pleschounig.

Hochkarätiges Line-Up

Das Acoustic Lakeside Festival - das am Donnerstag eröffnet wird und bis einschließlich Sonntag dauert - besticht nicht nur mit einer gemütlichen Atmosphäre am See, sondern auch mit einem starken Line-Up, das auch dieses Jahr wieder hochkarätige Künstler bereit hält. Neben dem Schweden José Gonzáles, der mit tiefsinnigen Texten die Gäste begeistern will, und dem Amerikaner Ben Gibbar, Leadsänger der „Death Cab for Cubies“, geben sich auch die aus Klagenfurt stammenden „Naked Lunch“ die Ehre. Die britischen Singer-Songwriter Jake Bugg und Dan Owen zählen ebenso zu den zahlreichen Highlights bei der zwölften Ausgabe des Festivals am Sonnegger See wie die „Mighty Oaks“ und „DAWA“.

Netzwerk der „kleinen“ Festivals gegründet

Inzwischen gibt es schon mehrere Festivals mit einer ähnlichen Philosphie wie sie die Organisatoren des Acoustic Lakeside haben. Dieses Jahr habe man sich in Wien unter anderem mit den Organisatoren des „Noppen Air Festivals“, des „Wiesen Rock Festival“ und des „Picture On Festivals“ getroffen und ein Netzwerk gegründet, um künftig den Austausch zu fördern.

