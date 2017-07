Gefährliche Löscheinsätze für Feuerwehren

Vermutlich wegen Blitzschlages ist am Mittwochabend im Granitztal ein Wirtschaftsgebäude niedergebrannt. Personen und Tiere kamen nicht zu Schaden. Der Einsatz war für die Feuerwehren gefährlich, ebenso wie ein Waldbrand im Bereich der Schütt in Villach.

Kurz vor 16.00 Uhr wurde die Hauptfeuerwache Villach, sowie die Freiwillige Feuerwehr Schütt zu einem beginnenden Waldbrand im Bereich von Federauen alarmiert. Ein Anrufer meldete eine Rauchentwicklung im Wald. Bereits auf der Anfahrt konnten die Einsatzkräfte im Bereich der sogenannten „Graschlitzen“ in Villach-Warmbad starken Rauch wahrnehmen.

„Libelle“ flog Löschwasser zum Brandherd

Weil der genaue Brandort zunächst schwer zu lokalisieren war, wurde von ihnen noch auf der Anfahrt auf Alarmstufe 2 ausgerufen und somit Vollalarm für die Hauptfeuerwache, sowie Alarm für die Freiwillige Feuerwehr Judendorf ausgelöst. Die Freiwilligen Feuerwehren Pogöriach und Möltschach wurden ebenfalls zur Unterstützung angefordert.

Auch der Polizeihubschrauber Libelle aus Klagenfurt wurde zur Unterstützung angefordert. Er brachte mittels Löschbehälter in mehreren Flügen Löschwasser auf den Berg und warf es über dem Brandherd ab.

Schlauchleitung bergauf gelegt

Auch mit den Tanklöschfahrzeugen wurde Wasser über eine Forststraße zum Brandherd gebracht. Von dort aus musste eine mehr als 400 Meter lange Schlauchleitung bergauf gelegt werden, um den Löscheinsatz direkt durchführen zu können, sagte Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. Der Brand konnte unter Kontrolle gebracht werden. Nach rund vier Stunden schweißtreibender Arbeit konnten die rund 85 Einsatzkräfte wieder einrücken. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehren konnte in dem trockenen Waldgebiet ein größerer Brand verhindert werden. Was das Feuer ausgelöst hat stand am Abend noch nicht fest.

Für die Einsatzkräfte der Hauptfeuerwache Villach ging damit ein arbeitsreicher Tag zu Ende: Sie mussten auch noch ein Feuer in einem Müllwagen löschen, nachdem sie die Nacht auf Mittwoch bei einem gefährlichen Tiefgaragenbrand verbracht hatten - mehr dazu in Brennender Müllwagen fuhr zur Feuerwehr und Tiefgarage bei Brand schwer beschädigt (Kärnten.ORF.at; 19.7.17).

Heuernte bei Brand vernichtet

Im Granitztal braute sich am späten Mittwochnachmittag ein Untwetter mit heftigem Niederschlag zusammen. Vermutlich schlug ein Blitz in ein Wirtschaftsgebäude, das sich in der Nähe des Bahnhofs Granitztal befindet, ein. Auch in diesem Fall war schon von weit her ein lichterloher Feuerschein sichtbar. Die Tiere, die in dem Wirtschaftsgebäude untergebracht sind, konnten rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden; Personen kamen nicht zu Schaden. Allerdings wurde die komplette Heuernte ein Raub der Flammen.

Durch das rasche Eingreifen von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren St. Paul/Lavanttal, Granitztal, Maria Rojach, St. Andrä, St. Georgen, Kollnitz, die die Brandbekämpfung unter schwierigsten Bedingungen bei Starkregen und Hagel durchführten, konnte ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Das Wirtschaftsgebäude wurde bei dem Brand völlig zerstört. Die Schadenshöhe war am Abend nicht bekannt. Weitere Erhebungen werden durchgeführt.

