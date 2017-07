Brennender Müllwagen fuhr zur Feuerwehr

Einen kuriosen Einsatz hat die Freiwillige Feuerwehr Villach am Mittwoch bewältigt: Anstatt zu einem Brand zu fahren, kam das Feuer, das sich in einem Müllwagen ausgebreitet hatte, direkt zur Wache.

Die Besatzung eines Müllwagens hatte gegen Mittag bemerkt, dass es aus der Ladung rauchte. Kurzerhand entschlossen sich die Müllmänner, die nahe gelegene Hauptfeuerwache anzusteuern.

Bereits nach kurzer Zeit brachte die Feuerwehr den Brand im Müllwagen unter Kontrolle. „Die Flammen hatten noch nicht auf das Fahrzeug übergegriffen“, sagte Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach.

HFW Villach

Nächtlicher Großeinsatz bei Tiefgaragenbrand

Ebenfalls in Villach kam es in der Nacht auf Mittwoch in der Tiefgarage eines Mehrparteienhauses zu einem Brand mit großem Sachschaden. Ein Hausbewohner erlitt bei Löschversuchen eine Rauchgasvergiftung - mehr dazu in Tiefgarage bei Brand schwer beschädigt.

Ein 86 Jahre alter Landwirt konnte sich am Dienstagnachmittag in der Gemeinde Lesachtal (Bezirk Hermagor) gemeinsam mit seiner Enkelin gerade noch rechtzeitig aus einem brennenden Motorkarren, einem „Muli“, retten. Ein drohender Waldbrand wurde verhindert - mehr dazu in Insassen sprangen aus brennendem „Muli“.