Betrug mit E-Card nach Monaten aufgeflogen

Ein Mann aus Nigeria hat sich im Frühjahr mit einer tiefen Wunde am Fuß mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt bringen und operieren lassen. Bei der Aufnahme verwendete er die E-Card seines Freundes. Der Betrug flog erst jetzt auf.

Der Vorfall passierte bereits im April, der Kartenmissbrauch wurde erste jetzt entdeckt. Die Polizei spricht von einem Schaden von mehreren taused Euro.

Die tiefe Wunde am Fuß hatte dem Mann seine Lebensgefährtin aus Ghana zugefügt, die dem 20-Jährigen bei einem Streit mit einem großen Glassplitter in den Fuß gestochen hatte. Weil der Mann nicht krankenversichert ist, verwendete er die Versicherungskarte eines ebenfalls aus Nigeria stammenden und in Klagenfurt wohnhaften Freundes. Die missbräuchliche Verwendung der E-Card wurde im Zuge der polizeilichen Erhebungen festgestellt und angezeigt.