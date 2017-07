Kleinkind aus versperrtem Auto gerettet

Ein 22 Monate altes Kind ist Mittwochmittag bei sommerlichen Temperaturen aus einem Pkw gerettet worden. Vermutlich wegen eines technischen Defekts konnte die Großmutter die zugefallene Wagentüre nicht mehr öffnen.

Der Großmutter des 22 Monate alten Kindes war nach dem Aussteigen die Türe des Pkw unabsichtlich zugefallen. Das Kleinkind blieb im Kindersitz des versperrten Wagens zurück. Der Frau gelang es nicht mehr, die Türe eigenständig zu öffnen. Pankik machte sich breit, da die Außentemperatur bereits hoch war und auch im Fahrzeuginneren große Hitze herrschte. Die Frau verständigte den Vater des Kindes, der mit einem Nothammer eine Scheibe am Pkw einschlug. Das Kind konnte schließlich unverletzt geborgen werden.

Eine Passantin hatte bei der Polizei im Stadtteil St. Peter Alarm geschlagen, weil ihr die Frau aufgefallen war, die verzweifelt versucht hatte, das Kind aus dem Wagen zu befreien.

Erst am Dienstag musste die Freiwillige Feuerwehr in Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) bei sommerlichen Temperaturen ein zweijähriges Kind aus einem Auto befreien. In Niederösterreich häuften sich zuletzt derartige Einsätze - mehr dazu in Erneut Kleinkind in Auto eingeschlossen(noe.ORF.at; 18.7.17).