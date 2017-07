Zeitreise ins Mittelalter

Burgen, Ritter und Schwertkampf - die Faszination Mittelalter ist ungebrochen, das Geschäft blüht. Eine Reise in das „dunkle Zeitalter“ ermöglichen in Kärnten bald das „Spectaculum zu Friesach“ und die Ritterspiele auf Burg Sommeregg.

Das Mittelalter gilt als das „dunkle“ Zeitalter. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, ist die Thematik rund um Ritter, Burgen und Könige immer noch für viele Menschen faszinierend. Erfolgreiche Fernsehserien wie „Game of Thrones“, „Vikings“, „The Last Kingdom“ und Online-Spiele zeugen von dem ungebrochenen Interesse am Thema. Und auch die Besucherzahlen bei Ritterfesten. 10.000 Besucher wurden zuletzt beim „Spectaculum zu Friesach“ gezählt, heuer sollen es nicht weniger werden.

Eine Stadt verwandelt sich

Bereits zum 20. Mal findet am 29. und 30 Juli inmitten historischer Bauten das „Spectaculum“ statt. Der Veranstalter des Festes, der Verein „Mittelalterliches Friesach“, legt bei dem Fest besonderen Wert auf authentische Atmosphäre in der ganzen Stadt. Mittelalterliche Musik tönt leise aus allen Gassen, weitgereiste Händler bieten „altertümlichen Waren“ an und am Abend sorgen Fackeln und Feuerstellen für den mittelalterlichen Flair. Auf der Holzbühne auf dem Hauptplatz zeigen Gaukler, Magier und Feuerschlucker ihre Künste.

Bezahlen kann man nur mit dem „Friesacher Pfennig“, den man bei den Wechselstuben eintauschen muss. Das Fest findet alle zwei Jahre statt. Vor zwei Jahren lockte das Event 10.000 Besucher nach Friesach. Das Fest soll auch in Zukunft in der Stadt stattfinden, so die Auskunft der Veranstalter.

Wissenschaftlich nähert man sich dem Thema Mittelalter beim Friesacher Burgenbau. Seit 2009 wird auf einem Berghügel, südlich der Stadt an einer Burg mit mittelalterlichen Methoden gebaut - mehr dazu in EU zahlt für Mittelalter-Baustelle.

Internationale Stuntreiter beim Ritterturnier

Auf der Burg Sommeregg finden von 1. bis 20. August die inzwischen 21. Ritterspiele statt. Die Besucher erwartet ein Gaukler- und Musikerprogramm. Das Ritterturnier ist Highlight des Festes. Mit internationalen Stuntreitern wird heuer „Der Kampf um das Fürstentum von Sommeregg“, eine Geschichte von Martin Schinagl, in Szene gesetzt. Unterstützt von Schwertkämpfern kämpfen die bösen Schurken mit den edlen Rittern um die Ländereien des Königreiches.

Beim Mittelaltermarkt mit Gauklerprogramm kümmern sich mittelalterliche „Lybkneter“ um das Wohl der Besucher, auch Kerzenzieher, Schmiede und Glasbläser sind vertreten.

