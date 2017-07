Unzufriedener Kunde attackiert Prostituierte

Weil er mit der Dauer des Liebesaktes nicht zufrieden war, hat ein 59-jähriger Mann in Klagenfurt von einer Prostituierten sein Geld zurück verlangt. Als die Frau dies verweigerte, schlug und bedrohte er sie.

Der Mann, ein 59-jähriger Selbständiger aus Oberösterreich, habe sie in den Bauch getreten, sie geohrfeigt und am Hals gewürgt, das gab die Frau bei der Polizei an. Außerdem habe er gedroht, sie umzubringen und versucht, ihre Goldhalskette zwei oder dreimal vom Hals zu reißen. Erst als sie laut um Hilfe schrie, habe der Mann von ihr abgelassen.

Kunde forderte Anzeige gegen Prostituierte

Der Beschuldigte wiederum war mit der Dauer des Liebesaktes nicht einverstanden, sagte er bei der Einvernahme aus. Er wollte einen Teil seines Geldes zurück, was die Frau jedoch verweigerte. Er forderte die Polizeibeamten weiters auf, die Prostituierte wegen Betruges anzuzeigen. Sie habe Leistungen versprochen, die sie dann nicht erbracht habe. Der Vorfall endete für den Oberösterreicher mit einer Anzeige.

Links: