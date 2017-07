Wieder Kuhattacke: Urlauberin verletzt

Ein 68 Jahre alter Mann und eine 64 Jahre alte Frau aus Deutschland sind am Montagnachmittag auf der Turracher Höhe von Kühen attackiert worden. Die Frau wurde dabei schwer verletzt. Das Ehepaar hatte einen angeleinten Hund dabei.

Das Urlauberehepaar war zwischen Gletschermühle und Almstube, auf steirischer Seite, auf einem Wanderweg unterwegs, als es zu der Kuhattacke kam. Dabei wurde die 64 Jahre alte Frau von den Mutterkühen niedergestoßen und schwer verletzt. Sie ist, laut Polizei, unter die Tiere geraten. Die Urlauberin wurde mit dem Rettungshubschrauber RK1 in das Krankenhaus Villach geflogen. Ihr Mann erlitt einen Schock.

Mit Hund unterwegs

Laut Polizei war das Paar mit ihrem größeren Hund schon an der Herde vorbei, als die Tiere plötzlich nachgelaufen sind, möglicherweise haben sie erst dann den Hund gewittert. Erst am Sonntag wurden drei Wanderer von einer Kuhherde auf dem Nassfeld attackiert. In beiden Fällen handelte es sich um Mutterkühe, die ihre Kälber schützen, in beiden Fällen waren die Wanderer mit Hunden an der Leine unterwegs.

Link: