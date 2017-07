Polizei: Mehr Feingefühl für Demenzkranke

Was passiert, wenn ein Demenzkranker in einen Unfall verwickelt ist? Rettungskräfte und Polizeibeamte brauchen spezielles Feingefühl in solchen Situationen. In Kärnten haben sich Polizisten nun speziell dafür ausbilden lassen.

Demenz ist eine chronische und fortschreitende Gehirnerkrankung, rund 130.000 Österreicher sind laut einer Schätzung des Gesundheitsministeriums dement. Der Umgang mit ihnen stellt Einsatzkräfte manchmal vor Herausforderungen und braucht Feingefühl. Man lerne während der Ausbildung, Menschen mit Demenz besser zu verstehen, so Kommandant Gert Grabmeier.

Wenn zum Beispiel ein vermisster Demenzkranker wieder gefunden wurde, könne man nicht einfach sagen „Komm mit, wir suchen dich schon lange!“ Dann besteht die Gefahr, dass der Erkrankte wegläuft, weil er sich bedroht fühlt. „Sagt man einem Demenzkranken aber, man braucht Hilfe bei der Suche nach einem Vermissten, dann fühlt er sich nicht bedroht.“

Sinnvoll sei es, ein Thema zu finden, das für den Demenzkranken wichtig ist. Der Polizist führte ein Beispiel an. „Gibt es jemanden, der einmal Bergführer war und wir reden mit ihm über den Glockner, über Begehungen und über Einsätze, dann ist derjenige sofort auf unserer Seite und geht freiwillig wieder mit zum Heim.“

Österreichweit 25 Dienststellen ausgebildet

In Kärnten haben sich Beamte der Polizeiinspektionen Friesach, Völkermarkt und Obervellach speziell für den Umgang mit Demenzerkrankten ausbilden lassen. In Österreich gibt es mittlerweile insgesamt 25 Dienststellen mit diesem Zertifikat. Vorraussetzung dafür ist, dass 70 Prozent der Mitarbeiter am jeweiligen Polizeiposten einen Onlinekurs absolvieren.

Der Kurs besteht aus drei Modulen - medizinische Grundlagen, Kommunikation, Verhaltensweisen und auch Praxisbeispielen sind Inhalt. Darüber hinaus gibt es laut Kommandant Gert Grabmeier auch eine Kooperation mit dem Pflegeheim „Haus Michael“ in Obervellach im Mölltal.

Wenn man vergisst, den Einkauf zu zahlen

Auch dort, wo ein Polizist eigentlich amtshandeln müsste, gehen die geschulten Beamten etwas anders vor. Wenn ein Demenzkranker zum Beispiel einfach vergisst, seinen Einkauf im Geschäft zu bezahlen. Bei einem Ladendiebstahl werden im Normalfall Vernehmungen durchgeführt. Bei einem Demenzkranken könne die Staatsanwaltschaft das Verfahren aber auch einzustellen, so Grabmeier.