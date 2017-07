Kleinglockner: Schneebrett abgegangen

Auf dem Kleinglockner, an der Grenze zwischen Kärnten und Osttirol, ist am Montagvormittag ein Schneebrett abgegangen. Zwei Personen wurden verletzt, verschüttet wurde laut Augenzeugen niemand.

Die beiden Unfallopfer mussten mit Schulter- und Beinverletzungen per Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zell am See (Salzburg) gebracht werden. Die Ursache für das Schneebrett steht noch nicht fest. Die Erhebungen laufen.

Der Kleinglockner ist mit 3.770 Metern der dritthöchste Gipfel Österreichs. Bei einer Schartenhöhe von 17 Metern gilt es jedoch als umstritten, ob man ihn als eigenständigen Berg zählen kann oder nur als Nebengipfel des Großglockners. Er liegt in der Glocknergruppe in den Zentralalpen, dem mittleren Teil der Hohen Tauern.