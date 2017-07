Zwei Verletzte bei Gewaltattacke

Eine junge Frau ist am Samstagabend in Feldkirchen von zwei Männern misshandelt worden. Von ihrem Ex-Lebensgefährten soll sie außerdem mit dem Tod bedroht worden sein. Die beiden Männer, die noch einen unbeteiligten Passanten attackierten, wurden festgenommen.

Am Samstagabend tranken ein 24 Jahre alter vorbestrafter Mann, seine ehemalige 20-jährige Lebensgefährtin und ein 20-jähriger Mann, der vor kurzem aus der Haft entlassen wurde, gemeinsam Alkohol im Feldkirchner Skaterpark. Laut Polizei unterhielten sich die beiden Männer über ihre Erfahrungen im Gefängnis. Der 20-Jährige ging plötzlich auf die junge Frau los. Sie versuchte sich zu wehren, auch ihr früherer Lebensgefährte begann, auf sie einzuschlagen. Außerdem soll er sie mit dem Tod bedroht haben.

Auf Unbeteiligten eingeschlagen

Die verletzte Frau konnte sich losreißen, sie schrie um Hilfe und lief über einen Parkplatz in Richtung einer Tankstelle. Auf zum Weg dorthin zeigte sie einem 39 Jahre alten Feldkirchner, der ihr entgegengekommen war, ihre Verletzungen, lief dann aber gleich weiter.

Die beiden Männer, mit denen sie zuvor Alkohol getrunken hatte, verfolgten sie. Sie trafen ebenfalls auf den 39-Jährigen und brachten ihn gewaltsam zu Boden. Sie traten gegen ihn und schlugen auf ihn ein. Erst als ein Pkw auf den Parkplatz fuhr, ließen die beiden Männer von dem Dritten ab und flüchteten. Der Mann wurde leicht verletzt und ließ sich vor Ort ärztlich behandeln.

Mutmaßliche Täter festgenommen

Die verletzte Frau lief in der Zwischenzeit bis zur Tankstelle, eine Mitarbeiterin verständigte die Polizei, die die beiden Beschuldigten nach kurzer Fahndung in einem nahegelegenen Straßenzug festnehmen konnte. Beide wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert. Weitere Ermittlungen und Einvernahmen erfolgen. Laut Polizei Feldkirchen musste die 20-Jährige eine Nacht im Krankenhaus verbringen, mittlerweile ist sie zu Hause.