Knappes Rennen um Punkte und Sekunden

Die Kärntner Lokalmatadore Töplitsch und Puch haben sich bei den Feuerwehrmeisterschaften in Villach ein knappes Rennen um Punkte und Sekunden geliefert. Der Sieg ging nach Slowenien, Töplitsch schaffte es auf´s Stockerl.

Den traditionellen Bewerb mit Löschangriff und Staffellauf gewannen zwei junge slowenische Mannschaften. Die Männer der Freiwillgen Feuerwehr Töplitsch erreichten den dritten Platz.

Feuerwehrolympiade in Villach Voller Einsatz bei den beiden Kärntner Teilnehmern machte sich bezahlt. Puch und Töplitsch belegten die Plätze drei und vier.

In 34 Sekunden eine Löschleitung aufgebaut

Alt - oder besser gesagt erfahren? Die Mannschaft der FF Puch war kurz nach 9.00 Uhr an der Reihe. Die Nervosität stand allen ins Gesicht geschrieben. Fast schneller, als das Auge schauen konnte hantierten die Männer mit Jahrzehnten an Erfahrung. Jeder Handgriff saß. In nicht einmal 34 Sekunden war die Löschleitung aufgebaut. Eine Spitzenzeit.

ORF

Beim Stafelllauf hatte Töplitsch die Nase vorn

Aus der gleichen Gemeinde dann, die Mannschaft Töplitsch. Nachbarschaftliche Konkurenz aus Tradition. Töplitsch war hier nur um sechs hundertstel Sekunden langsamer als Puch. Die Entscheidung fiel beim Staffellauf. Hier hatten die Töplitscher die Nase um 2,5 Sekunden vorne.

ORF

Glückliche Gesichter nach den Bewerben

Glückliche und schon recht entspannte Gesichter gab es nach den Bewerben - auch bei Helmut Petschar von der FF Puch: „Emotional, super. Wir haben jahrelang gekämpft für dieses Ereignis. Das es so funktioniert hat, ist toll.“ Zum Schluss reicht es bei den Töplitschern für den guten dritten Platz, Puch wurde vierter.

Link: