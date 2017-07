Schäferhündin überlebte Tierquälerattacke

Eine fünfjährige Schäferhündin aus Neuhaus (Bezirk Völkermarkt) hat einen Vergiftungsversuch überlebt. Ein Unbekannter warf Rattengift in den Zwinger der Hündin.

Laut Polizei warf ein Unbekannter am Freitag in Papier verpacktes Rattengift in den Zwinger der Hündin. Der 27-jährige Besitzer bemerkte, wie sich der Gesundheitszustand seiner Hündin verschlechterte und ging rechtzeitig zum Tierarzt.

Polizei ermittelt wegen Tierquälerei

Der Veterinär diagnostizierte eine Vergiftung und konnte helfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Tierquälerei.

