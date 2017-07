Ermittlungen gegen Schweinezüchter

Die Bezirkshauptmannschaft Völkermarkt hat ein Verwaltungsstrafverfahren gegen jenen Schweinezüchter eingeleitet, in dessen Mastbetrieb Missstände durch ein Video des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) aufgezeigt wurden.

Die Vorfälle in dem Südkärntner Schweinemastbetrieb sollen untersucht werden. Erst nach Abschluss dieser Ermittlungen könne man eine strafrechtliche Relevanz prüfen, teilte das Land Kärnten nach einem Runden Tisch zur Causa am Freitagabend mit.

Verein gegen Tierfabriken

VGT-Video löste Entsetzen aus

Tierschützer waren am Donnerstag mit Vorwürfen gegen den Betrieb an die Öffentlichkeit gegangen. 600 Tiere würden ohne Einstreu am Betonboden gehalten, es gebe nichts, womit sie sich beschäftigen könnten, so der Verein gegen Tierfabriken (VGT). Videoaufnahmen zeigten, wie Schweine sich gegenseitig verletzen und töten. Im Stall lägen Körperteile toter Tiere herum. Auch bei der Schlachtung komme es zu Quälereien, so die Tierschützer.

Politik will nun mehr Kontrollen

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und Agrar-Landesrat Christian Benger (ÖVP) wollen nun mehr Kontrollen. Befristet bis Jahresende sollen die Amtstierärzte Verstärkung von privaten Tierärzten bekommen. Von der Landwirtschaftskammer soll es ein Schulungsprogramm hinsichtlich Tierschutz für Betreiber und Mitarbeiter von tierhaltenden Betrieben geben.

