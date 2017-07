Elton John Konzert fordert vollen Einsatz

Am Samstag gastiert Elton John im Wörthersee-Stadion. 16.000 Besucher werden erwartet. Im Vorfeld des Konzertes sind Veranstalter und Polizei gefordert. Ein eigenes Verkehrskonzept soll den Ablauf erleichern.

Um ohne Stress und vor allem pünktlich Elton Johns größte Hits und neue Lieder genießen zu können ist es am besten, sich so früh wie möglich auf den Weg machen, rät die Stadt Klagenfurt in einer Aussendung. Rund um das Wörthersee-Stadion werden speziell ausgeschilderte Parkplätze zur Verfügung gestellt. Parkmöglichkeiten gibt es am Autobahnparkplatz, beim Minimundus, beim Klagenfurter Strandbad, am Südring oder am Parkplatz Nautilusweg.

ORF/Mursteiner

Shuttlebus fährt im 15-Minuten-Takt

Vom Autobahnparkplatz führt ein Shuttelbus mit Zwischenstopp beim Minimundus direkt zum Stadion. Der Bus fährt ab 17.00 Uhr bis knapp unmittelbar vor dem Konzert im 15-Minuten-Takt. Auch nach dem Konzert fährt der Shuttlebus eine Stunde lang. Wer sein Auto auf anderen Parkplätzen abstellt, muss sich zu Fuß auf den Weg machen - die Shuttlehaltestelle Minimundus sei aber für alle schnell erreichbar, heißt es seitens der Stadt. Wer nicht zum Konzert will, sollte den Südring, die Süduferstraße und die Waidmannsdorferstraße in Klagenfurt ab dem frühen Samstagabend meiden. Der Südring wird, wie auch bei den großen Fußballmatches, von Westen nach Osten als Einbahn geführt - also in Fahrtrichtung des Shuttlebusses von der Autobahn zum Stadion.

Elton John Fans, die nicht mit dem Auto anreisen, können mit der S-Bahn bis zum Hauptbahnhof und von dort mit dem 85er Bus weiterfahren. Auch Nachtschwärmer müssen sich keine Sorgen machen: Die Nightline S-Bahn fährt bis in die Nacht. Anrainer brauchen - wie bei Großveranstaltungen üblich - eine Vignette zum Parken. Sie ist im Bürgerservice im Rathaus erhältlich.

Hohe Ansprüche des Weltstars

Es werden auch die hohen Ansprüche des Weltstars erfüllt. Veranstalter Manfred Leodolter braucht für viele Details das ‚Okay‘ aus England. Bevor etwas angemietet oder aufgestellt wird müsse man ein Foto machen und nach England schicken. „So wird es mit den Couchen oder der Backstageeinrichtung gehandhabt - da wird alles fotografiert und geschickt.“ Auch die Floristen seien gefordert, denn es wurde vom Management genau festgelegt, wie lang die Rosen sein dürfen, so der Veranstalter.

ORF/Mursteiner

„Es gibt zwar immer wieder Anforderungen, die der Veranstalter zu erfüllen hat, aber bei Elton John ist das schon ein bisschen heikler als sonst“, sagt Leodolter. Von dem Aufwand profitieren auch die heimischen Unternehmen, die sich auch sehr hilfsbereit zeigen würden. Laut Veranstalter ist das Konzert noch nicht hundertprozentig ausverkauft.