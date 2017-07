Runder Tisch zu Tierschutzkontrollen

Der am Donnerstag aufgeflogene Schweinmastskandal in St. Kanzian am Klopeinersee sorgt für Wellen der Empörung, auch in der Politik. Der zuständige politische Referent, Christian Benger (ÖVP), ruft zu einem runden Tisch zum Thema Tierschutzkontrollen auf.

Er sei bestürzt, sagte Benger, dass gerade ein solcher Traditionsbetrieb wie Mochoritsch jetzt in den Schlagzeilen sei. Die ganze Landwirtschaft würde durch solche „schwarzen Schafe“ in Verruf geraten.

Im betroffenen Betrieb werden nach Auskunft der Eigentümerfamilie Jernej 800 Schweine im Jahr gemästet und im eigenen Schlachthof auch weiterverarbeitet. Man habe sich von Industrie-Schlachtbetrieben abheben wollen, um die Tiere daheim schonend zu schlachten, doch die Bilder aus den versteckten Kameras zeigten genau das Gegenteil - mehr dazu in Tierschützer orten Schweinemastskandal.

Verein gegen Tierfabriken

Benger: Kontrollen neu ordnen

Das Tierschutzgesetz aus dem Jahr 2004 regelt österreichweit die Kontrollen. Darin steht, dass nur zwei Prozent der Betriebe pro Jahr zu kontrollieren seien. Jetzt soll laut Benger über eine Neuordnung der Kontrollen nachgedacht werden. Er habe die Landesamtsdirektion angeschrieben, dass die Abteilung 10, die Abteilung 5 mit dem Veterinärwesen, das Personalwesen des Landes, der Landeshauptmann und die Landwirtschaftskammer und die Bezirkshauptmannschaften eiligst einen Gipfel zum Thema Tierschutzkontrollen durchführen sollen. Es müsse klar erörtert werden, was getan werden könne, um solche Missstände früher aufzudecken bzw. zu vermeiden, so Benger.

Die für die Kontrollen zuständige Veterinärdirektion ist dem Landwirtschaftsressort untergeordnet. Kritiker sagen, dass es gerade deshalb an den ausreichenden Kontrollen bei Mastbetrieben mangeln würde. Für Landesrat Benger sei es eine entbehrliche Diskussion, die Veterinärdirektion zum Beispiel, im Gesundheitsressort einzugliedern, wie das auch auf Bundesebene der Fall ist.