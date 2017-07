Tierschützer orten Schweinemastskandal

Der Verein gegen Tierfabriken hat einen Schweinemast-Skandal in Kärnten aufgedeckt: Im Traditionsbetrieb Mochoritsch in der Nähe des Klopeinersees sollen Tiere nicht EU-konform geschlachtet worden sein. Die Eigentümer sichern Transparenz zu, um den Fall aufzuklären.

Schweine, die dicht gedrängt zentimeterhoch im Kotschlamm stehen, völlig verdreckte Futterrinnen, Überreste toter Schweine und bereits skelettierte Tiere in den Stallungen. Diese Szenen wurden Ende Juni und Anfang Juli versteckt aufgenommen und dem Verein gegen Tierfabriken zugespielt.

Auf Video-Ausschnitten aus dem Schlachtbetrieb selbst sollen Schlachtmeister und Mitarbeiter zu sehen sein, die - fernab jeglicher gängiger Betäubungsmethoden - die Tiere mit Betäubungszangen quälen und sie vor sich hertreiben. Das sagt David Richter vom Verein gegen Tierfabriken, der den Fall öffentlich machte.

ORF

Verein für häufigere Kontrollen durch Behörden

Erst am Mittwoch habe er den Bezirkshauptmann von Völkermarkt schriftlich informiert, aber noch keine Rückmeldung erhalten. Der Verein fordert, die Schlachtungen im betroffenen Betrieb bis zum Ende der Ermittlungen zu stoppen. Außerdem sollen die behördlichen Kontrollen verbessert werden. „Es ist einfach unfassbar, was dort vor sich geht. Ich habe schon viel gesehen - soetwas noch nicht“, so Richter.

Angesichts des Videomaterials fordert Richter den Bund auf, die Bestimmungen im Tierschutzgesetz zu verschärfen. Auch das Land Kärnten müsse in die Pflicht genommen werden. Das Gesetz sehe vor, dass zwei Prozent aller Betriebe müssen pro Jahr kontrolliert werden müssen. „Das heißt, dass jeder Betrieb alle 50 Jahre kontrolliert wird. Das heißt aber nicht, dass das nicht öfter sein darf. Das Land Kärnten kann ruhig Geld in die Hand nehmen und schauen, dass diese Betriebe öfter kontrolliert werden. Genau das fordern wir.“

Eigentümer: „Schreckliche Nachricht“

Die Eigentümer des Schweinemastbetriebes, Familie Jernej, führt uA die Raststation Mohoritsch auf der Südautobahn und das Gasthaus Mohoritsch in Rückersdorf. Auf der Internetseite des Traditionsbetriebes ist davon zu lesen, dass feinstes Schweinefleisch aus eigener Landwirtschaft verarbeitet werden, aus Ehrfurcht vor der Natur.

Wie passen diese massiven Vorwürfe zur Lebensphilosophie? Mit den aufgezeigten Zuständen in seinem Mastbetrieb konfrontiert sagte Josef Jernej gegenüber dem ORF Kärnten: „Das ist für uns natürlich eine schreckliche Nachricht. In den nächsten zwei, drei Jahren wird es keine Schlachtungen geben. Wir werden mit den Behörden zusammenarbeiten. Solange wir keinen Tierschutzbeauftragten haben, der das Ganze überwacht, wird das Ganze nicht stattfinden.“

Man werde in den Stallungen Kameras installieren, um die kritischen Punkte zu dokumentieren. Welche Schritte die Behörden setzen werden bleibt abzuwarten.